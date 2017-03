El Papa Francisco nombra un Obispo para Canadá

VATICANO, 10 Mar. 17 / 02:17 pm (ACI).- El Papa Francisco nombró como Obispo de Peterborough, en Canadá, a Mons. Daniel Joseph Miehm, hasta ahora Obispo Auxiliar de Hamilton.

"El Obispo Daniel Miehm sirvió diligentemente, como Obispo Auxiliar de la Diócesis de Hamilton, durante los últimos cuatro años. Estamos agradecidos por sus años de servicio y lamentamos perderlo. Será un excelente Obispo para la Diócesis de Peterborough. Le deseamos lo mejor”, detalló la Diócesis de Hamilton en un comunicado.

Mons. Daniel Joseph Miehm nació el 27 de agosto de 1960. Llevó cursos de filosofía en la St. Jerome’s University de Waterloo, y más tarde asistió a los cursos de teología del seminario St. Augustine de Toronto.

De 1994 a 1996 estudió en Roma, donde consiguió la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás. Cuenta también con una maestría en Divinidad del Seminario de San Agustín.

Fue ordenado sacerdote el 6 de mayo de 1989.

Después de su ordenación fue nombrado vicario parroquial de la parroquia St. Francis Xavier de Stoney Creek y luego de la catedral Christ the King de Hamilton.

De vuelta a Hamilton, tras sus estudios en Roma, ha ocupado los siguientes cargos: vicario de la catedral Christ the King; Defensor del Vínculo en el Tribunal Eclesiástico de Hamilton; párroco de Our Lady of Lourdes de Hamilton y luego de St. Ann de Ancaster.

En 2012 asumió el cargo de párroco de la nueva parroquia de St. Benedict de Milton y de asistente espiritual de la St. Thomas More Lawyers’ Guild.

El 20 de febrero de 2013 el Santo Padre lo nombró Obispo Auxiliar de la arquidiócesis de Hamilton.

En la asamblea de la Conferencia Episcopal de Ontario, Mons. Miehm trabaja en la Comisión de Educación.

