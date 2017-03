El Papa Francisco nombra un nuevo Obispo para Estados Unidos

VATICANO, 16 Mar. 17 / 10:02 am (ACI).- El Papa Francisco nombró al P. Steven Biegler, hasta ahora Vicario General y rector de la catedral “Our Lady of Perpetual Help” en Rapid City, como nuevo Obispo de Cheyenne en Estados Unidos.

El P. Steven Biegler nació el 22 de marzo de 1959 en Dakota del Sur. Estudió filosofía en el seminario “Immaculate Heart of Mary” (Minnesota), y teología en el Pontificio Colegio Norteamericano y en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, obteniendo el bachillerato en teología en 1992.

Posteriormente, en el 2007, obtuvo la licenciatura en teología bíblica en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma.

Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1993.

Ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: vicario parroquial de la catedral “Our Lady of Perpetual Help” en Rapid City; administrador de varias parroquias; director de formación pastoral en el Pontificio Colegio Norteamericano en Roma; capellán de varias escuelas católicas diocesanas; administrador diocesano de Rapid City; párroco de '”Our Lady of the Black Hills Parish” en Piedmont; y actualmente vicario general y rector de la catedral “Our Lady of Perpetual Help”.

