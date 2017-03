El Papa Francisco nombra un nuevo Obispo para Estados Unidos

MISSOURI, 07 Mar. 17 / 12:13 pm (ACI).- El Papa Francisco nombró a Mons. Mark Rivituso, hasta ahora Vicario General de la Arquidiócesis de St. Louis, como nuevo Obispo Auxiliar de la misma.

"Estoy profundamente conmovido por la confianza que el Santo Padre ha depositado en mí. Le he pedido que me mantenga en sus oraciones y le he asegurado mis oraciones, respeto y obediencia", expresó el sacerdote en un comunicado este martes 7 de marzo.

"Al mismo tiempo, me siento honrado de poder de alguna manera ayudar al Arzobispo Carlson en su servicio pastoral a la Arquidiócesis de St. Louis", agregó.

Mons. Rivituso, de 55 años, nació en St. Louis el 20 de septiembre de 1961. De niño tuvo una estrecha relación con su abuela que le enseñó la devoción al Santo Rosario, al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús.

El Prelado también manifestó que en el tiempo en que fue acólito "comenzó a oír el llamado de Jesús a ser sacerdote".

Realizó los estudios eclesiásticos en el “Cardinal Glennon College Seminary” y el “Kenrick Seminary” en St. Louis. Luego obtuvo la Licenciatura y la Maestría en Derecho Canónico en la Universidad “Saint Paul” en Ottawa, Canadá.

Fue ordenado sacerdote en mayo de 1988 y recibió el título de Prelado de Honor en 2005.

Además de servir en varias parroquias dentro de St. Louis, también fue designado como miembro del Tribunal Metropolitano de 1993 a 1994 y de 1996 a 2004. En 2011, fue nombrado vicario general de la arquidiócesis.

Mons. Rivituso será ordenado obispo el próximo 2 de mayo en la Basílica Catedral de St. Louis.

