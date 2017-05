El Papa Francisco nombra un nuevo Obispo para Estados Unidos

VATICANO, 29 May. 17 / 11:32 am (ACI).- El Papa Francisco nombró al P. Guillermo Wack, hasta ahora párroco de la San Ignatius Parish en Austin, Texas (Estados Unidos), como nuevo Obispo de la diócesis de Pensacola-Tallahassee.

El P. Wack, perteneciente a la Congregación de Santa Cruz, sucede Mons. Gregory L. Parkes, nombrado Obispo de San Petersburgo (Florida) a fines de 2016.

“El Obispo electo Wack es un pastor y administrador dotado que posee una personalidad extremadamente acogedora. Es rápido para llegar a todos, y lo suficientemente fuerte como para liderar y humilde para escuchar. Sobre todo, es un sacerdote apasionado en su fe y absolutamente dedicado a servir al Pueblo de Dios”, dijo el P. Thomas O'Hara, Principal Superior de la Congregación de Santa Cruz, a través de un comunicado el 29 de mayo.

