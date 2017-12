El Papa Francisco explica por qué no dijo “rohingya” durante su viaje a Myanmar

VATICANO, 02 Dic. 17 / 06:21 pm (ACI).- El Papa Francisco explicó, en la rueda de prensa del vuelo que lo llevó de regreso a Roma, por qué no fue explícito al referirse al pueblo conocido como “rohingya” durante su visita a Myanmar.

Diversos medios de comunicación han cuestionado y elaborado teorías sobre por qué el Papa Francisco no se refirió directamente a los “rohingyas” durante su viaje a Myanmar en los últimos días.

Los rohingya son un grupo heterogéneo de personas que comparten una religión mayoritaria, la musulmana; y una misma lengua, el rohingya, fruto de la fusión de diferentes idiomas como el árabe, el urdu o el birmano, que se escribe principalmente con caracteres árabes.

La presencia en Myanmar de este pueblo está registrada desde el siglo VIII.

Desde que el 25 de agosto de 2017 el grupo guerrillero Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ESRA) lanzara un ataque terrorista contra puestos del ejército y de la policía en Myanmar, más de 600 mil rohingyas han buscado refugio en la vecina Bangladesh, para huir de la represión del gobierno.

El gobierno de Myanmar no reconoce a los rohingya como una etnia, y algunos medios difundieron el rumor de que las autoridades le pidieron al Papa que evite mencionar la palabra.

Durante su paso por Myanmar, el Santo Padre no se refirió directamente a los “rohingya”, pero sí lo hizo al visitar Bangladesh, donde se encontró con 18 refugiados, y les pidió perdón por la indiferencia del mundo.

En la conferencia de prensa a bordo del avión, este 2 de diciembre, el Papa Francisco señaló que esta, en verdad, “no fue la primera vez” que habló sobre los rohingya.

“Varias veces en público, desde la Plaza de San Pedro, en Ángelus o en audiencia los he nombrado”, recordó.

Sin embargo, durante su paso por Myanmar no mencionó la palabra porque “para mí la cosa más importante es que el mensaje llegue y por esto buscar decir las cosas, paso a paso, y escuchar las respuesta a fin de que llegue el mensaje”.

“A mí me interesa que este mensaje llegase. Para esto he visto que si en el discurso oficial hubiese dicho esa palabra daba la puerta contra la nariz, pero he descrito las situaciones, los derechos, ningún excluido, la ciudadanía, para permitirme en las conversaciones privadas ir más allá”.

El Papa aseguró que quedó “muy satisfecho con las conversaciones que pude tener, porque es verdad (que) no he tenido el placer de tirar la puerta en la nariz, públicamente una denuncia, pero he tenido la satisfacción de dialogar y hacer hablar al otro, y decir lo mío”.

“Y así el mensaje ha llegado y a tal punto ha llegado que he continuado, y ha terminado ayer con eso”, en referencia al encuentro en Bangladesh.

El Papa destacó el esfuerzo del gobierno de Bangladesh para acoger a los refugiados rohingyas.

“Aquello que hace Bangladesh por ellos es grande, un ejemplo de acogida, país pequeño, pobre que ha recibido 700 mil”.

Al Papa Francisco, este caso le hace pensar “en los países que cierran las puertas”, y señaló que “debemos ser agradecidos por el ejemplo que nos han dado” en Bangladesh.

Sobre su encuentro con los 18 refugiados rohingya, el Santo Padre lamentó que los presentaran “en fila india” y que “de pronto querían sacarlos del escenario”.

“Ahí me he molestado y he gritado un poco. Soy pecador”, dijo.

“Les he dicho tantas veces la palabra ‘respeto, respeto, deténganse’ y ellos se quedaron ahí”, señaló.

El Papa dijo que “después de haberles escuchado uno a uno con el intérprete que hablaba en su lengua, comencé a sentir cosas dentro, pero no puedo dejarles ir sin decirles una palabra”.

“Pedí y el micrófono y comencé a hablar. No recuerdo qué dije. Sé que en un cierto punto he pedido perdón, dos veces. No recuerdo”, señaló.

“En aquel momento lloraba, buscaba que no se viese. Ellos lloraban. Y después he pensado que estábamos en un encuentro interreligioso y los líderes de las otras tradiciones religiosas estaban allá. ‘¿No vienen también ustedes? Estos eran los rohingya de todos nosotros’”, recordó.

