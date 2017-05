El Papa Francisco explica el estado actual de las relaciones con los lefebvristas

VATICANO, 13 May. 17 / 04:02 pm (ACI).- Durante la rueda de prensa ofrecida en el avión que le traía de vuelta a Roma de su peregrinación a Fátima con motivo de los 100 años de las apariciones de la Virgen, el Papa Francisco señaló que se están dando avances en la normalización de las relaciones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), más conocidos como lefebvrianos o lefebvristas, y que el trato mutuo es de fraternidad.

Preguntado sobre una posible reconciliación inminente, el Santo Padre descartó todo tipo de “triunfalismo”. Indicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe todavía está estudiando un documento. En cambio, “el estado actual de las relaciones es de fraternidad”, aseguró.

En este sentido, explicó que “el año pasado di la licencia para la confesión a todos ellos, también una forma de jurisdicción para el matrimonio”.

Además, aseguró que “con Mons. (Bernard) Fellay tenemos una buena relación, hemos hablado algunas veces. No me gusta apresurar las cosas…, caminar, caminar…, y luego ya veremos. Para mí no es un problema de vencedores o de vencidos. Es un problema de hermanos que deben caminar juntos buscando la forma de dar pasos adelante”.

La FSSPX fue fundada por el Arzobispo Marcel Lefebvre en 1970, en respuesta a lo que describe cómo errores en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Sus relaciones con la Santa Sede se pusieron más tensas en 1988 cuando Mons. Lefebvre consagró a cuatro obispos sin permiso de San Juan Pablo II. La consagración ilícita dio lugar a la excomunión de los cinco obispos.

En 2009 Benedicto XVI levantó la excomunión que pesaba sobre ellos y desde entonces las negociaciones entre los lefebvristas y el Vaticano han continuado para "reencontrar la plena comunión con la Iglesia”.

El 1 de abril de 2016 la Santa Sede y la FSSPX informaron que hubo en encuentro informal entre el Papa Francisco y el superior general de los lefebvristas, el obispo Bernard Fellay en el Vaticano.

Desde entonces prosiguen los diálogos en vistas a la inserción de la FSSPX en la plena comunión de la Iglesia Católica.

