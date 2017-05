El Papa Francisco encomienda su viaje a Fátima rezando en Santa María la Mayor

VATICANO, 12 May. 17 / 06:30 am (ACI).- El Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, informó de que el Papa Francisco acudió este viernes 12 de mayo a la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, para encomendar el viaje que realizará a Fátima, Portugal, el 12 y 13 de mayo.

“Comienza la peregrinación a Fátima con la oración en Roma en Santa María la Mayor”, señaló Burke en su cuenta de la red social Twitter junto a una fotografía del Pontífice rezando ante la imagen mariana, a la que ofreció un ramo de rosas rojas.

Pilgrimage to Fatima

It Starts with a Prayer in Rome at Santa Maria Maggiore#PopeFatima #PapaFatima pic.twitter.com/z2EL5Mzsse