El Papa Francisco apoya al Episcopado y al pueblo de Venezuela, afirma Mons. Padrón

VATICANO, 08 Jun. 17 / 05:10 pm (ACI).- El Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Mons. Diego Padrón, afirmó que el Papa Francisco está “realmente conmovido por la situación” del país y aseguró que apoya las acciones de los obispos para paliar en algo los efectos que la crisis tiene en la vida de la población.

Este jueves el Santo Padre recibió en el Vaticano a un grupo de obispos venezolanos, que a fines de mayo solicitaron una audiencia “por la situación del país que es muy grave”, afirmó Mons. Padrón.

Terminada la audiencia, el Presidente de la CEV informó a la prensa que el Pontífice “nos ha dicho que está apoyando todo lo que hace la Conferencia Episcopal” y “todo lo que haya que hacer para ayudar al pueblo venezolano. El Papa está muy cercano al pueblo venezolano”.

Durante el encuentro, los prelados entregaron al Santo Padre un informe con las cifras de la crisis humanitaria y los nombres de las cerca de 70 personas fallecidas durante las protestas que desde inicios de abril suceden en varias ciudades contra el gobierno de Nicolás Maduro. “Es una situación inusitada y alarmante, con el grave problema de que la represión es cada día más brutal”, expresó Mons. Padrón.

“Tenemos como Conferencia Episcopal todo su apoyo y todo el apoyo de la Santa Sede; y (la certeza) que el pueblo venezolano tiene toda su cercanía y apoyo”, añadió.

El Presidente de la CEV reiteró que el país vive “una crisis humanitaria” por falta de alimentos, medicinas, de trabajo y “porque la situación económica es durísima”. Además no se respetan las decisiones del pueblo y tampoco se le consulta, como ha sucedido con la imposición del gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente.

“En el mundo de hoy eso no se puede hacer porque eso indica que el gobierno deja de ser democrático y pasar a ser un gobierno realmente declarado dictadura”, afirmó.

Ante esto, indicó que Francisco los ha llamado a mantener su acompañamiento al pueblo y hacer “todo lo posible por levantar el ánimo a la gente”. “Creemos que cuando el Papa vaya en septiembre a Colombia, mucha gente irá a verlo y debido a la cercanía, también tendrá una palabra para nosotros”, expresó.

En su diálogo con la prensa, Mons. Padrón dijo que es probable “que el gobierno va a responder” a este encuentro con el Papa diciendo “que estamos conspirando”, sin embargo, “estamos tranquilos y serenos porque lo que hemos dicho es real y objetivo”.

“No estamos creando ninguna confrontación, estamos planteando las necesidades de nuestro pueblo”, afirmó.

Ante la pregunta de por qué el gobierno ataca a la Iglesia, el también Arzobispo de Cumaná señaló que es “porque la Iglesia es una institución muy serena” que mantiene una identidad y es muy difícil acusarla de delitos o corrupción.

En ese sentido, reveló que a ella acuden no solo miembros de la oposición, sino “también del gobierno”. “Lo que pasa es que la gente del gobierno lo hace muy discretamente porque ellos no están autorizados a hablar con nosotros (…) de otra manera puede perder el puesto”, explicó.

Finalmente, el Presidente del Episcopado informó que no se ha pedido mediación alguna, “porque nosotros hoy en Venezuela sentimos que la palabra ‘diálogo’ está fuera de uso, es como una mala palabra que está muy devaluada debido a que la última experiencia de diálogo de los meses octubre y noviembre del año pasado fue muy negativa, dado que los acuerdos no fueron cumplidos por el gobierno. Entonces hoy la gente no quiere escuchar la palabra diálogo”.

Al encuentro con el Santo Padre asistieron también Mons. José Luis Azuaje, Obispo de Barinas y Vicepresidente de la CEV; Mons. Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal y segundo Vicepresidente; Mons. Víctor Hugo Basabe, Obispo de San Felipe y Secretario General; el Cardenal Jorge Urosa, Arzobispo de Caracas; y el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida.

También te puede interesar: