El Papa Francisco advierte del peligro de sacerdotes “Google o Wikipedia”

GÉNOVA, 27 May. 17 / 12:27 pm (ACI).- Durante su encuentro con Obispos, sacerdotes y religiosos de la región italiana de Liguria, el Papa Francisco advirtió sobre el peligro de los “sacerdotes ‘Google o Wikipedia’”.

Al advertir sobre los desafíos de vivir la “fraternidad”, el Santo Padre señaló que “tal vez sin darnos cuenta, pero corremos el riesgo de crear la imagen del sacerdote que sabe todo, que no necesita que le digan nada: ‘yo sé todo, sé todo’. Hoy los niños dirían ‘¡Este es un sacerdote Google o Wikipedia!’”.

“Fraternidad: es una bella palabra, pero no cotiza en la bolsa de valores. Es una palabra que no cotiza en la bolsa de valores. Es muy difícil, la fraternidad entre nosotros. Es un trabajo de todos los días, la fraternidad presbiterial”, dijo.

El Papa advirtió que el sacerdote esta “autosuficiencia” sacerdotal es “una realidad que hace mucho mal a la vida presibterial”.

“Este tipo de sacerdote dice ‘¿por qué perder el tiempo en reuniones?” y se distrae en la “órbita” de sus pensamientos o piensa “en las cosas que tengo que hacer mañana”.

El Santo Padre aconsejó a los sacerdotes a preguntarse, cuando no se está prestando atención al hermano, “‘¿Pero por qué no me interesa esto? ¿Qué cosa es que me interesa? ¿Dónde está la puerta para llegar al corazón de aquel hermano sacerdote que está hablando y diciendo su vida, que es una riqueza para mí?’”.

“Es una verdadera ascesis, la de la verdadera fraternidad sacerdotal”, dijo, y aconsejó “escuchar, rezar juntos, y después un buen almuerzo juntos, celebrar juntos, para los jóvenes sacerdotes, un partido de fútbol juntos. Esto es bueno”.

