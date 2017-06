El papá debe ser fiel a su esposa y a sus hijos, dice Cardenal en Día del Padre

LIMA, 18 Jun. 17 / 11:01 am (ACI).- En el marco del Día del Padre celebrado hoy en muchos países, el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, pidió a los padres a ser fieles a lo que son y a la misión que tienen, y acudir a la oración cuando sientan que “no hay fuerzas”.

“Ser padre es ser para los demás, de manera especial para mis hijos. Y ese ser padre requiere oración porque a veces no hay fuerzas, a veces uno está harto y cansado y lleno de problemas”, aseveró el Cardenal durante el programa Diálogo de Fe del 17 de junio, en la cadena radial RPP.

El Purpurado sostuvo que “vale la pena” no olvidar la importante función que tiene el padre junto a la mamá, que es “fundamentalmente fidelidad. El corazón para ella. El papá tiene que ser fiel a quien ha escogido como esposa, fiel a los que son sus hijos”.

“Papás, los invito a la procesión del Corpus Christi, ahí encontrarán el mejor regalo; encontrarán a Jesús que los bendice, que los ayuda, que les da paz, que saca adelante sus problemas. Y después les digo: más responsabilidad. Creo que es una tarea muy bonita, llena de cariño y de ternura”, aseguró.

En ese sentido, el Primado del Perú indicó que “el amor de Dios es incondicionado, el amor de Dios es primero, no te dice si te mereces, si te has portado bien. Dios solo ama. Es muy fuerte porque en el mundo de hoy, en mi historia y en la de cualquiera de ustedes, hay muchos momentos que no son de amor”.

Sobre la Solemnidad del Corpus Christi que se celebra este domingo 18 de junio, el Cardenal Cipriani expresó que “toda la Iglesia Católica se pone de rodillas para decir: gracias Señor, porque es tu cuerpo, es tu sangre, es tu alma, es tu divinidad. El mismo de Nazareth, el mismo de Belén, el mismo de la cruz, el mismo de la resurrección. Ese mismo Dios está conmigo”.

“Cada Misa es el sacrificio en el altar. Hay por un lado ese dolor, ese sacrificio, esa muerte, esa entrega. En cada Misa hay el gozo del Cuerpo de Cristo que puedo comerlo. Ese único Dios constantemente renueva ese acto de perdón, de amor, a todos sus hijos, enviándome a su hijo Jesucristo”, añadió.

Luego, el Purpurado recordó que este misterio debe ser visto con los ojos de la fe que nos brinda el mismo Dios, porque “no hay palabras para explicar el misterio, por eso el Magisterio, la enseñanza de la Iglesia te dice que está realmente presente, bajo las apariencias del pan y del vino”.

Finalmente, dijo que celebración de la Solemnidad del Corpus Christi es el momento de estar un rato con Jesús y decirle: “Señor, te extraño mucho, me gustaría verte, me gustaría oírte, me gustaría tocarte”.

“Pídeselo con fe: auméntame la fe. Porque no vas a encontrarlo en un microscopio, ni en un Twitter, ni en un WhatsApp, ni en un telescopio, no lo va a dar la bioquímica. Auméntame la fe, Señor, para verte en ese Dios escondido que está en nuestras almas”, concluyó.

