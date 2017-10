Papa Francisco a jóvenes: Que nadie les robe la alegría y la juventud que los caracteriza

VATICANO, 23 Oct. 17 / 08:24 am (ACI).- En un video mensaje a un foro de jóvenes que se celebra estos días en Canadá, el Papa Francisco anima a no levantar muros y a no dejarse robar la alegría y la esperanza.

“¡No levantéis muros de división, no levantéis muros de división!”, les pide a los jóvenes. Al contrario, “construid puentes”, dice el Papa. Además, indicó que “cuando las personas trabajan juntas buscando el bien de unos y otros, el mundo se revela en toda su belleza”. “Os pido que no lo dejéis estropear por quien piensa solo en explotarlo y destruirlo, sin escrúpulos”.

Por eso les invitó “a inundar los lugares en los que vivís de la alegría y el entusiasmo típicos de vuestra edad, a irradiar el mundo y la historia con la alegría que viene del Evangelio, de haber encontrado a una Persona: Jesús”.

Sin embargo, no fue la única petición que hace: “no os dejéis robar la juventud”. “No permitáis a ninguno frenar y oscurecer la luz de Cristo puesta en el rostro y en el corazón”.

Por otro lado, se muestra convencido de que “a través del acompañamiento de guías expertos sabréis emprender un itinerario de discernimiento para redescubrir el proyecto de Dios sobre vuestra vida”. Incluso “cuando vuestro camino esté marcado por la precariedad y por la caída, Dios, rico en misericordia, tiende la mano para levantaros”.

Al mismo tiempo les solicita prestar atención a los más necesitados, así como que se dejen “abrazar por Cristo”. “Que os consuele, sane vuestras heridas, borre vuestras dudas y miedos y estaréis preparados por la fascinante aventura de la vida, don precioso e impagable que Dios pone cada día en vuestras manos”.

