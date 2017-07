El gluten y la Eucaristía: ¿Qué debe hacer quien padece enfermedad celíaca?

REDACCIÓN CENTRAL, 11 Jul. 17 / 06:30 pm (ACI).- La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede emitió, el 15 de junio de este año, una carta circular a los obispos reiterando las normas existentes sobre el pan y el vino para la Eucaristía, incluida la norma de que las hostias deben contener una cierta cantidad de gluten como materia válida para la consagración.

La noticia se hizo viral y algunos medios titularon lo siguiente: “La Iglesia Católica prohíbe a los celíacos la comunión”. Inclusive Twitter declaró el tema como “tendencia”.

Sin embargo, las normas sobre el pan y el vino ya existían y no fue anunciada ninguna nueva, ni se prohibió a los celíacos la Eucaristía. Las hostias sin gluten fueron siempre materia inválida para la consagración.

Ante este panorama, la carta deja algunas inquietudes para aquellas personas con enfermedad celíaca (o aquellas con otras alergias graves al trigo) y la Eucaristía.

¿Qué se debe hacer si se padece esta enfermedad?

La Iglesia reconoce que no debe excluir de la comunión a los católicos con enfermedad celíaca, y se ha acomodado para aquellos que son incapaces de consumir el trigo.

Un laico incapaz de recibir una hostia baja en gluten, puede recibir la comunión bajo la especie de vino solamente.

Un sacerdote en una situación similar al participar en la Misa puede, con permiso del ordinario, recibir la comunión bajo la especie de vino solamente. Pero tal sacerdote no puede celebrar la Eucaristía de forma individual, ni puede presidir una concelebración.

El P. Joseph Faulkner, sacerdote de la diócesis de Lincoln en Estados Unidos, fue diagnosticado con enfermedad celíaca en 2008. Luego de ser ordenado, tuvo que recibir un permiso especial de su diócesis para usar hostias de bajo gluten para celebrar la Misa.

En entrevista con CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– el presbítero indicó: “Vomito si como pan, pero consumo de 8 a 9 hostias bajas en gluten por semana, y lo he hecho durante 9 años, y no me enferman”.

El P. Faulkner recomendó que cualquier celíaco obtenga algunas hostias bajas en gluten sin consagrar, e ingiera pequeñas partículas para ver si es capaz de consumirlas con seguridad.

Para los celíacos que son incapaces de recibir las hostias bajas en gluten, el P. Faulkner dijo que “lo más seguro que una persona podría hacer sería pedir y recibir la Preciosísima Sangre de un cáliz, pero que no sea el cáliz que el sacerdote utiliza”.

Esto se debe a que el cáliz que contiene el vino utilizado por el sacerdote, también contiene el frumentum, partículas de hostia que cayeron durante la oración del Agnus Dei (rezada poco antes de la comunión). Para evitar cualquier contaminación, es necesario un cáliz separado.

“Esa es la manera más segura, y cuando recibes la Preciosísima Sangre, recibes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, para que no tengas que preocuparte de recibir solo parte del sacrificio”, indicó el sacerdote.

Finalmente, el P. Faulkner señaló que aquellos que son capaces de recibir las hostias bajas en gluten, pueden viajar con un estuche de hostias no consagradas, de tal forma que puedan asegurarse de recibir la comunión en diferentes parroquias.

“Solo ve donde el párroco y explícale: 'Hola, soy celíaco, ¿puedo llevar una de estas hostias consagradas en una patena separada? Si no tienen un celíaco en su parroquia es probable que no cuenten con este tipo de hostias en su refrigerador”, concluyó.

Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.

También te puede interesar: