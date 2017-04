El demonio incita ataques contra la Virgen María porque la odia, asegura exorcista

CIUDAD DE MÉXICO, 26 Abr. 17 / 12:31 pm (ACI).- El sacerdote italiano Sante Babolin, conocido como “el exorcista de Padua”, aseguró que el demonio está tras los varios ataques recientes en diversas partes del mundo contra la Virgen María.

En declaraciones para el semanario católico mexicano Desde la Fe, el P. Babolin, profesor emérito de la Universidad Gregoriana de Roma, explicó que “ante el fracaso de la embestida de los no creyentes, ahora, para lastimar y confundir al pueblo católico, se ataca a la Virgen María, a quien el demonio odia”.

Desde la Fe recordó el caso de la religiosa dominica Sor Lucía Caram, que aseguró en un programa de televisión que Santa María y San José tenían relaciones sexuales, así como el del drag queen español Borja Casillas, que se disfrazó y burló de la Virgen en un espectáculo.

Otro caso señalado por el semanario mexicano fue el de una mujer que, disfrazada de la Virgen María, simuló un aborto, durante una manifestación feminista en Argentina.

El exorcista italiano dijo que, “como prueba de ese odio” del demonio hacia la Madre de Dios, “mientras que yo invocaba con insistencia a la Santísima Virgen María, el Maligno me contestó: ‘No soporto más a Aquella, y a ti tampoco te soporto más’. Entonces yo, señalando el tabernáculo, le respondí: ‘Yo soy un servidor de Él; con Él tú no tienes nada qué ver. Y él dijo con enojo: ‘¡Cura, no entiendes nada! No te soporto, porque tú eres la Iglesia que siempre se interpone, y yo no puedo hacer nada contra la Iglesia’”.

El P. Babolin recordó además que “el Concilio Vaticano II declara que María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente, como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo”.

El sacerdote destacó que en el Ritual de Exorcismo es evocado el pasaje del libro del Génesis en que Dios le dice a la serpiente que “ella te aplastará la cabeza”.

En este ritual, indicó, el exorcista le ordena al demonio: “No te atrevas nunca más, serpiente astuta, a engañar al género humano, a perseguir a la Iglesia de Dios, a sacudir y cribar como trigo a los elegidos de Dios. Te lo ordena el signo de la Cruz y el poder de todos los Sacramentos de la fe cristiana. Te lo ordena la excelsa Virgen María, Madre de Dios, que aplastó en su humildad, desde el primer instante de su Concepción inmaculada, tu cabeza soberbia”.

“En mi experiencia –hasta ahora he celebrado 2 mil 300 ritos de exorcismo–, puedo decir que la invocación de la Santísima Virgen María a menudo provoca reacciones significativas en la persona exorcizada”.

El P. Babolin indicó que “las reacciones más fuertes” del demonio durante el exorcismo se producen “cuando se hace referencia a sus apariciones”.

Por eso, con frecuencia pronuncia el nombre de Santa María con los títulos de Nuestra Señora de Lourdes, de Fátima o Guadalupe.

En este último caso, dijo, “utilizo esta fórmula: ‘Santa María, Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Tepeyac’”.

El exorcista italiano advirtió que “el instrumento que habitualmente usa (el demonio) para atraparnos es el dinero, ya que ofrece la posibilidad de satisfacer los impulsos que convergen en el placer y el poder”.

El demonio, dijo, “nos subyuga a él manipulando la verdad, ofreciéndonos su luz deslumbrante, mostrándonos su versión de ‘libertad’ y prometiéndonos pronta satisfacción de nuestros caprichos”.

“En cuanto a la comunicación interpersonal, el sentido de ver se está imponiendo al sentido de escuchar; y consecuentemente la imagen a la palabra; es decir, que el deseo precede a la reflexión”, indicó.

El P. Babolin alentó a los católicos a denunciar las agresiones contra la fe, así como organizar y participar en eventos de oración, a rezar el Rosario y participar en Misas en los lugares donde se realizaron las ofensas.

“Pueden también comprometerse a rezar el Santo Rosario en familia, al menos durante un tiempo”, señaló.

