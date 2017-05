Egipto es nuestra tierra y los cristianos no vamos a dejarla, afirma Obispo

ROMA, 30 May. 17 / 07:17 pm (ACI).- El Obispo copto-católico de Assiut en Egipto, Mons. William Kyrillos, afirmó que a pesar de los atentados contra ellos y las amenazas de los extremistas musulmanes, los cristianos se quedarán en el país porque “esta tierra es nuestra y jamás vamos a dejarla”.

En una entrevista concedida a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), el Prelado indicó que la presencia de los cristianos en Egipto es como la sal que da sabor a la vida y que “modifica la sociedad y marca la diferencia”.

“El Evangelio no nos engañó cuando Cristo dijo que ‘si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes, pero no tengan miedo porque yo estaré con ustedes y nadie les quitará la alegría que yo voy a ofrecer’. Es esa alegría la que nosotros vivimos incluso en los momentos de persecución y de tristeza”, expresó.

Mons. Kyrillos dijo que actualmente ser cristiano en Egipto también supone un riesgo porque “serlo ya supone una dificultad”.

“Existe un grupo extremista que piensa que la salvación solo puede existir con una religión, a saber, el Islam. Esta minoría perturba la existencia de los cristianos, porque persigue el objetivo de eliminarlos”, señaló.

“Pero nuestra confianza está en las palabras de Jesús, que dice: ‘Ni un solo cabello de vuestra cabeza se caerá sin mi orden’”, afirmó.

El Obispo de Assiut recordó que cuando los Hermanos Musulmanes alcanzaron el poder en el 2012 con la presidencia de Mohamed Morsi, quien fue derrocado en el 2013, dijeron en público: “Vamos a echar a los cristianos, todos tienen pasaportes, los vamos a mandar a Estados Unidos y Canadá y vamos a convertir Egipto en un califato, en una república musulmana”.

Ante esta amenaza, el Prelado indicó que los cristianos respondieron: “Esta tierra es nuestra y jamás vamos a dejarla, y vosotros no viviréis en Egipto sin nuestra presencia y nosotros no viviremos en Egipto sin la vuestra”.

Mons. Kyrillos afirmó que Egipto siempre fue una tierra de acogida. Este lugar incluso albergó a la Sagrada Familia, que huyó allí luego de que Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años para eliminar al Mesías.

Añadió que antes de la invasión de los árabes en el siglo VII, los cristianos vivían en Egipto y después se adaptaron a la convivencia con los musulmanes. “Todos pueden continuar conviviendo juntos hasta el fin”, manifestó.

De otro lado, Mons. Kyrillos agradeció a todos los que hacen donaciones a ACN porque con ese dinero se han podido construir iglesias, conventos, ayudaron a los futuros sacerdotes a terminar sus estudios, entre otras cosas que facilitaron la labor pastoral.

El Prelado expresó que gracias a ACN la Iglesia Católica ha podido mantenerse porque “no hay otras fuentes financieras. Los sacerdotes viven de los estipendios de Misas que reciben anualmente, y las cantidades son pequeñas”.

También agradeció los llamados de oración que promueve ACN por un pueblo o un país. “Este gesto es muy importante, porque la oración comunitaria mueve montañas”, destacó.

Para colaborar con el trabajo de ACN para ayudar a los cristianos perseguidos en lugares como Medio Oriente, haga clic AQUÍ.

También te puede interesar: