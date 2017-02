Dominicas condenan dichos de Sor Lucía Caram contra la Virgen María

MADRID, 01 Feb. 17 / 03:36 pm (ACI).- Las religiosas dominicas del Real Monasterio de Santo Domingo de Caleruega (España), condenaron las recientes declaraciones de Sor Lucía Caram en el programa televisivo “Chester in love”, en el que negó la virginidad de Santa María y aseguró que la Madre de Dios tenía relaciones sexuales con San José.

En una publicación en su página de Facebook, Dominicas Caleruega, las religiosas señalaron que “condenamos y rechazamos las palabras y el pésimo ejemplo de sor Lucía Caram de las cuales, nosotras, monjas Dominicas de la casa de Domingo de Guzmán, somos las primeras perjudicadas”.

En el programa del 29 de enero de Chester in love, conducido por el periodista Risto Mejide, la dominica Lucía Caram dijo que la Virgen María y San José tenían una relación de “pareja normal”, que implicaba “tener sexo y tener una relación normal de pareja”.

Para la dominica, la Iglesia debería “haber presentado a María y a José de otra manera, y entender que es una relación madura de amor que se abre a la vida y que es capaz de gestar y secundar un proyecto de liberación, de salvación”.

Caram es natural de Argentina, pero vive actualmente en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Clara, en Manresa, Barcelona (España), en la Diócesis de Vic.

En un comunicado publicado el 31 de enero, el Obispo de Vic, Mons. Romá Casanova i Casanova aseguró que las declaraciones de la dominica contra la Virgen María “no se ajustan a la fe de la Iglesia”.

Mons. Casanova i Casanova recordó que “forma parte de la fe de la Iglesia, desde sus inicios, que María fue siempre virgen”.

En un artículo difundido en el sitio web español Religión Digital el 1 de febrero, Caram pidió disculpas “si alguien se sintió ofendido” por sus declaraciones, pero defendió que sus dichos sobre las relaciones sexuales entre San José y la Virgen María entran “dentro del misterio, del depósito de la fe”.

“Quise manifestar que no me escandalizaría si (María) hubiera tenido una relación de pareja con José su esposo”, dijo.

Sin embargo, para las religiosas dominicas del Real Monasterio de Santo Domingo de Caleruega, el programa del 29 de enero fue “escandaloso”, y señalaron que Caram es “una ‘hermana’ nuestra de hábito, aunque, tal y como demostró, ni siquiera comparte nuestro Credo”.

“Toda esta Comunidad que procuramos, con fragilidades, sin duda, pero también con entrega, mantenernos fieles a una vocación que nos ha sido dada y de la que no podemos hacernos dueñas, vivimos con gran sufrimiento este revuelo mediático que tanto daño está generando, destrozando nuestra imagen y por encima de ello y más grave aún, confundiendo al pueblo cristiano que, sin embargo, no deja de tener olfato y capacidad de discernimiento para saber que esta mujer no nos representa”.

Para las dominicas españolas, las declaraciones de Caram constituyen “un espectáculo degradante y humillante para toda la Orden Dominicana, cuyo fundador destacó por su empeño y entrega en defensa de la fe católica y un gran amor a la Virgen María, bajo cuya protección nos dejó a todos sus hijos”.

Las religiosas señalaron que es responsabilidad de los superiores de Caram “tomar las medidas oportunas en conciencia con el encargo que Dios les ha dado y el deber de la corrección hacia quienes están engañados”.

“A nosotras nos corresponde orar convencidas de que, como la cizaña crece junto al trigo, es la Misericordia del Señor la que, para no arrancar también el trigo, permite que crezcan junta en el campo, que es la Iglesia”, indicaron.

Las dominicas aseguraron además que rezan por Caram “y su arrepentimiento”.

El sacerdote dominico colombiano Fray Nelson Medina también expresó a través de las redes sociales su crítica a Sor Lucía Caram.

“Siento dolor por mi Orden Dominicana, que tolera las herejías e improperios de Sor Lucía Caram. ¿Dónde está el Sucesor de Santo Domingo?”, cuestionó en su cuenta de Twitter.

