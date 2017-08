Dios no ungió a Trump para destruir Corea del Norte, precisa sacerdote católico a pastor

WASHINGTON D.C., 12 Ago. 17 / 09:10 am (ACI).- Un sacerdote católico respondió a un pastor bautista y consejero del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que Dios le ha dado al mandatario la autoridad para destruir a Corea del Norte.

Las declaraciones del pastor Robert Jeffress, que fue quien presidió el servicio religioso en el que participó Trump antes de iniciar su mandato en Estados Unidos, se dan en medio de las tensiones de este país con Corea del Norte.

Corea del Norte anunció que lanzaría cuatro misiles Hwasong-12 que cruzarían el cielo de Japón y caerían a unos 30 o 40 kilómetros de la pequeña isla de Guam, que pertenece a Estados Unidos.Ante ello, Trump aseguró que Estados Unidos está listo para responder las amenazas.

Este viernes 11 de agosto, a través de su cuenta de Twitter afirmó que "las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate, por si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que Kim Jong-Un encuentre otro camino".

En una declaración enviada a CBN News hace unos días, el pastor Robert Jeffress indicó que “cuando nos referimos a cómo hemos de lidiar con quienes hacen el mal, las Escrituras, el libro de los Romanos, es claro: Dios le ha dado a los gobernantes todo el poder para usar todos los medios necesarios –incluyendo la guerra– para detener el mal”.

“En el caso de Corea del Norte, Dios le ha dado a Trump la autoridad para sacar a Kim Jong-Un. Me da gusto ver que nuestro Presidente… no tolerará amenazas contra el pueblo americano”, dijo Jeffress.

En una entrevista posterior con el diario estadounidense The Washington Post, el pastor Jeffress insistió en que lo que está escrito en el libro de los Romanos permite que los líderes hagan “lo que sea, así sean asesinatos, la pena capital o castigos malvados para detener las acciones de los malvados como Kim Jong-Un”.

El libro de los Romanos, en el capítulo 13 versículo 4 se señala: “Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo”.

El sacerdote católico Joshua Whitfield contestó al pastor y asesor de Trump precisando que su lectura es errónea. “No. Dios no ha ungido a Trump para destruir Corea del Norte”, indicó el presbítero en un artículo publicado en The Dallas Morning News.

El P. Whitfield explica en su escrito que es importante entender el contexto en el que San Pablo escribió la Carta a los Romanos.

El llamado Apóstol de Gentes le escribía a gente que “vivía bajo una ley arbitraria, pagana y con frecuencia antisemita; y les estaba ofreciendo a los creyentes una estrategia moral para sobrevivir, para permanecer en la ética del amor de Jesús hasta su venida en la gloria”.

Este pasaje, continuó el sacerdote, no puede leerse como “una teología de la política, ni como una norma para la participación cristiana en los asuntos del estado”.

“Para Pablo había sido impensable considerar a un líder político como algún tipo de príncipe o presidente cristiano ungido para hacer la guerra en nombre de los creyentes”.

San Pablo, continuó el sacerdote, “veía la autoridad política como algo ordenado por Dios y no por él. Los gobiernos, las guerras, los líderes, los innumerables tontos de la historia: Todo eso, buenos y malos, Dios misteriosamente los termina acomodando de acuerdo a su voluntad”.

Los cristianos, resaltó el P. Whitfield, “no debemos ser tan dados a asumir una supuesta tendencia belicosa de Dios. Nos toca en cambio rezar por la paz”.

En medio de las tensiones bélicas entre Estados Unidos y Corea del Norte, el Arzobispo Silvano Tomasi, Ex Nuncio ante la ONU, alentó al diálogo entre las partes; y recordó que la posición de la Santa Sede sobre el uso y posesión de armas nucleares ha sido bien definida y por tanto apoya una nueva convención que las prohíba.

El Papa Francisco, Benedicto XVI, San Juan Pablo II, Pablo VI y Juan XXIII, han sido claros cuando se han opuesto al desarrollo de armas nucleares.

Traducido y adaptado por Walter Sánchez Silva. Publicado originalmente en CNA.

También te puede interesar: