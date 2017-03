[VIDEO] "Dios es grande": Mujer sobrevive tras ser arrastrada por alud en Perú

LIMA, 18 Mar. 17 / 10:43 am (ACI).- Evangelina Chamorro fue arrastrada cerca de 600 metros por un huaico, un alud de barro, en la costa sur de Lima (Perú), pero logró sobrevivir y aseguró que le dio fuerzas pensar “en Dios y en mis hijas”.

En las últimas semanas, intensas lluvias han provocado aludes e inundaciones en diversas partes del país. Reportes oficiales apuntan a 70 fallecidos y más de 70 mil damnificados en todo el país.

Evangelina, de 32 años, en la selva peruana, fue arrastrada por un alud de barro que llegó al balneario de Punta Hermosa, a 40 kilómetros al sur de la capital peruana.

La mujer vivía con su esposo y sus hijas en una pequeña casa en el balneario. Evangelina y su esposo fueron arrastrados por el alud luego de que ambos salieron de casa para alimentar a sus animales en su corral cercano.

En declaraciones recogidas por el diario La República, el esposo de Evangelina, Armando Rivera, recordó que “nosotros salimos a dar de comer a los animales, cuando, a lo lejos, escuchamos un estruendo. Pensé que se habían chocado dos camiones en la carretera”.

“Alcanzamos a agarrarnos a un tronco de eucalipto, pero la fuerza del huaico hizo que nos soltáramos de las manos. Vi cómo el lodo se llevaba a mi esposa. No pensé encontrarla con vida. Dios es grande, ¡es un milagro que esté viva!”, dijo tras ser dado de alta.

Evangelina permanece hospitalizada pero con notable recuperación. Su cuerpo fue golpeado por maderos, clavos y otros escombros que arrastraba el alud.

La mujer aseguró que mientras era arrastrada por el huaico “pensé en darme por vencida, pero a cada instante le pedía a Dios que me diera fuerzas para seguir luchando”.

“Este huaico fue implacable, también fue generoso con nosotros”, dijo.

Evangelina nació en Loreto, en la selva peruana. Su hermana, Mency, que vive en Belén, en Iquitos, estuvo junto a ella días atrás.

“Estuve con ella 15 días. No pensé que iba a ser víctima de los huaicos. Al ver las imágenes me pongo sensible. Volvió a nacer”, aseguró.

Inspirado en el caso de Evangelina, el artista colombiano Alter Eddie realizó una escultura en plastilina para expresar su solidaridad en medio de los desastres naturales, con el lema "¡Fuerza Perú!".

