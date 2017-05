Diócesis fronterizas del cono sur se comprometen en el cuidado de la casa común

BUENOS AIRES, 30 May. 17 / 01:19 pm (ACI).- Unas 15 diócesis de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ratificaron su compromiso por el cuidado de la casa común y de la protección de la fraternidad regional, en el 32º Encuentro de Diócesis de Frontera, realizado en Bagé, Río Grande do Sul en Brasil.

Con el lema: “Cuidar la Casa común nuestra misión”, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos reflexionaron y compartieron sobre los modelos de desarrollo sustentable que garanticen el cuidado de la casa común para la vida digna de los pueblos.

Entre el 15 y 17 de mayo y presidido por el Obispo de Bagé, Mons. Gilio Felice, se encontraron alrededor de 90 delegados de las diócesis de Concordia, Corrientes, Formosa y Goya provenientes de Argentina; Bagé, Chapecó, Pelotas, Río Grande, Santa María, Santo Angelo y Uruguaiana desde Brasil; Melo, Salto y Tacuarembó de Uruguay; y Encarnación desde Paraguay.

“Una vez más descubrimos la frontera como lugar, no de hostilidad, enfrentamiento o competencia, sino como espacio de encuentro, hospitalidad, fraternidad y descubrimiento de una identidad común y regional”, dijeron en el mensaje final.

Recordaron las palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si que “nos hace ver que cuidar de la biodiversidad de la Tierra es una forma viva y eficaz de cumplir el mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos”.

“Recibir ese mandamiento y vivirlo no nos priva de nuestra libertad, no nos esclaviza, no nos aliena, sino que abre caminos para la construcción de la felicidad personal y comunitaria y, no menos, hace feliz a Dios, creador de todas las creaturas”, agregaron.

Los participantes recibieron la experiencia de asesores técnicos del Brasil y Argentina que presentaron “aspectos e implicancias del desarrollo sustentable tanto en una perspectiva económica, social y ambiental, como bíblica, teológica, espiritual y pastoral”.

Lo anterior ayudó a ampliar “la mirada y nuestro pensamiento para percibir un horizonte global, aunque complejo y buscar las formas de acción local”.

Como parte del itinerario, la comisión visitó el asentamiento Hulha Negra y la cooperativa Coonanterra que trabaja semillas agroecológicas BioNatur. Esto les permitió “conocer de forma viva y testimonial modos alternativos de desarrollo sustentable, acompañados por la diócesis de Bagé, que manifiestan la viabilidad de iniciativas que abren a la esperanza”.

Por último, ofrecieron a la Virgen María la vida de los pueblos y de la región. “Que ella nos ayude a crecer como discípulos misioneros de Jesucristo, promotores de modelos alternativos que garanticen el cuidado de nuestra casa común, teniendo en vista la vida digna de nuestros pueblos”, concluyeron.

Los Encuentros de Diócesis de Frontera se realizan desde 1991 motivados por la inminencia de la implementación del Mercosur y su desafío a la integración regional.

