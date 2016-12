Diez villancicos para alegrar y recibir la Navidad

REDACCIÓN CENTRAL, 22 Dic. 16 / 07:04 pm (ACI).- Cantar villancicos ayuda a preparar el corazón para recibir al Niño Jesús, pues sus ritmos y melodías alegran y fomentan la celebración de la Navidad. En las letras se narran pasajes de la Navidad, “anécdotas” de personajes como la Virgen, San José, el Niño, los pastores, los Reyes Magos y otros. Por ello, brindamos una lista de los más conocidos y que puede escuchar durante estas fiestas.

1. Campana sobre campana

LETRA:

Campana sobre campana

y sobre campana una,

asómate a la ventana,

verás al Niño en la cuna.

CORO: BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN

QUE LOS ÁNGELES TOCAN,

¿QUÉ NUEVAS ME TRAÉIS?

Recogido tu rebaño,

¿Adónde vas, pastorcillo?

Voy a llevar al portal

requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana

y sobre campana dos,

asómate a la ventana,

porque está naciendo Dios.

(Coro)

Caminando a medianoche,

¿Dónde caminas, pastor?

Le llevo al Niño que nace,

como a Dios, mi corazón.

(Coro)

Campana sobre campana,

y sobre campana tres,

en una cruz a esta hora,

el Niño va a padecer.

(Coro)

2. Con mi burrito sabanero

LETRA:

Con mi burrito sabanero

voy camino de Belén,

con mi burrito sabanero

voy camino de Belén.

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,

si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

El lucerito mañanero ilumina mi sendero,

el lucerito mañanero ilumina mi sendero.

Si me ven, si me ven voy camino de Belén,

si me ven, si me ven voy camino de Belén.

Con mi burrito voy cantando,

mi burrito va trotando,

Con mi burrito voy cantando,

mi burrito va trotando.

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,

si me ven si me ven, voy camino de Belén .

Tuki tuki tuki tuki,tuki tuki tuki ta.

Apurate mi burrito que ya vamos a llegar.

Tuki tuki tuki tuki,tuki tuki tuki duu.

Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús.

3. Vamos pastores vamos

LETRA:

CORO:

VAMOS, PASTORES, VAMOS,

VAMOS A BELÉN.

A VER EN AQUEL NIÑO

LA GLORIA DEL EDÉN, (2v)

LA GLORIA DEL EDÉN. (2v)

¡Oh, qué precioso Niño!,

yo me muero por él,

su boquita me encanta,

sus ojitos también.

El padre lo acaricia,

la madre mira en él,

y los dos, extasiados,

contemplan a aquel ser,

contemplan a aquel ser, sí...

(Coro)

Es tan lindo el chiquito,

que nunca podrá ser,

que su belleza copien,

el lápiz y el pincel,

pues el eterno Padre,

con su inmenso poder,

quiso que el Hijo fuera,

inmenso como Él,

inmenso como Él, sí...

4. La Marimorena

LETRA:

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna,

la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna.

CORO: ANDE, ANDE, ANDE LA MARIMORENA,

ANDE, ANDE, ANDE, QUE ES LA NOCHEBUENA. (2v)

Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena

en el portal de Belén la Virgen es panadera

(Coro)

Un pastor comiendo sopas en el aire divisó

un ángel que le decía ha nacido el Redentor.

(Coro)

De Oriente salen tres Reyes para adorar al Dios Niño

una estrella les guiaba para seguir el camino.

(Coro)

A esta puerta hemos llegado

cuatrocientos en cuadrilla

si quieres que nos sentemos

saca cuatrocientas sillas

(Coro)

Saca una para mí

y otra "pa" mi compañero

y los que vengan detrás

que se sienten en el suelo

(Coro)

En el portal de Belén

han entrado los ratones

y al bueno de San José

le han roído los calzones

(Coro)

En el Portal de Belén hay un hombre haciendo gachas

con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas

(Coro)

Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece,

se ha metido en el portal y en Su rostro resplandece.

(Coro)

En el Portal de Belén hacen luna los pastores

para calentar al niño que ha nacido entre las flores.

5. Noche de paz

LETRA:

Noche de paz, noche de amor,

todo duerme derredor

Entre los astros que esparcen su luz,

bella anunciando al niño Jesús,

brilla la estrella de paz,

brilla la estrella de amor.

Noche de paz, noche de amor:

llena del cielo un resplandor;

en la altura resuena un cantar:

os anuncio una dicha sin par,

en la tierra ha nacido Dios,

hoy en Belén de Jud.

Noche de paz, noche de amor:

todo duerme en derredor;

solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz,

José y María en Belén. (2v)

Noche de Dios, noche de paz:

esplendor inmortal,

luz eterna en la noche brilló:

es la gloria del Hijo de Dios.

Duerme el Niño Jesús. (2v)

Noche de Dios, noche de paz:

claro sol brilla ya,

y los ángeles cantando están:

Gloria a Dios, gloria al Rey celestial.

Duerme el Niño Jesús. (2v)

Noche de Dios, noche de paz:

nueva luz celestial,

floreció la feliz Navidad:

es palabra y mensaje de paz,

duerme el Niño Jesús. (2v)

Noche feliz, de Navidad:

viene Dios a salvar,

Nochebuena en que alumbra el Amor,

el misterio escondido de Dios.

Duerme el Niño Jesús. (2v)

Noche de paz, noche de Dios:

al portal va el pastor,

y entre pajas encuentra al Señor,

es el Verbo que carne tomó.

Duerme el Niño Jesús. (2v)

6. Canción del tamborilero

LETRA:

El camino que lleva a Belén

baja hasta el valle que la nieve cubrió;

los pastorcillos quieren ver a su Rey,

le traen regalos en su humilde zurrón,

ropompompom, ropompompom.

Ha nacido en un portal de Belén

el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies

algún presente que te agrade, Señor,

mas Tú ya sabes que soy pobre también

y no poseo más que un viejo tambor,

ropompompom, ropompompom.

En tu honor frente al portal tocaré

con mi tambor.

El camino que lleva a Belén

yo voy marcando con mi viejo tambor,

nada mejor hay que te pueda ofrecer,

su ronco acento es un canto de amor,

ropompompom, ropompompom

Cuando Dios me vio tocando ante Él,

me sonrió.

7. Los peces en el río

LETRA:

La Virgen se está peinando

entre cortina y cortina,

los cabellos son de oro,

el peine de plata fina.

CORO: PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES EN EL RÍO,

PERO MIRA COMO BEBEN POR VER A DIOS NACIDO,

BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER

LOS PECES EN EL RÍO POR VER A DIOS NACER.

La Virgen está lavando

y tendiendo en el romero,

los pajarillos cantando,

y el romero florecido.

(Coro)

La Virgen va caminando,

va caminando solita,

y va llevando al portal

al Niño de la manita.

(Coro)

8. Ay del Chiquirritín

LETRA:

CORO: AY DEL CHIQUIRRITÍN,

QUE HA NACIDO ENTRE PAJAS,

AY DEL CHIQUIRRITÍN, ¡CHIQUIRRITÍN!

QUERI QUERIDÍN QUERIDITO DEL ALMA.

Por debajo del arco del portalito

se descubre a María, José y el Niño.

(Coro)

Entre el buey y la mula Dios ha nacido

y en un pobre Pesebre lo han recogido.

9.- Canta, ríe, bebe

LETRA:

Me he comprado una zambomba-bomba

un pandero y un tambor-or

y "pá" completar la fiesta

los cacharros del fogón.

Cógete unas tapaderas-eras,

que no hay que dejar dormir-ir,

ni al de arriba ni al de abajo,

ni al que tiene guarda aquí.

Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena,

y en estos momentos no hay que tener pena,

dale a la zambomba, dale al almirez,

y dale a tu suegra en mitad la nuez.

Esta noche hasta los guardias-guardias,

pescan una borrachera-era,

por eso no tengo miedo,

a que nadie me detenga.

Hasta mañana temprano-ano,

No me tengo que acostar-ar,

pues esta noche me ha dado,

por cantar y por bailar.

Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena,

y en estos momentos no hay que tener pena,

dale a la zambomba, dale al violín,

dale a la cabeza y canta feliz.

Al chico de mi portera-era,

hoy le han traído en camilla-illa,

por pedir el aguinaldo,

al tendero de la esquina-ina.

Que ha tenido la atención-on,

de tirarle a la cabeza,

un pedazo de turrón.

Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena,

y en estos momentos no hay que tener pena,

dale a la zambomba, dale a la sartén,

y dale al tendero un tiro en la sien.

10.- Regalos a Jesús

LETRA:

CORO: VAMOS A BELÉN A ADORAR AL NIÑO DIOS,

A LLEVARLE UNOS REGALOS, YO LE DOY MI CORAZÓN. (2v)

A ver al Niño Jesús he venido de Ayacucho,

cuatro quesos le he traído porque yo lo quiero mucho.

Y yo desde el Cuzco vengo para ver a mi Niñito,

con amor le he traído un ponchito y un chullito.

(Coro)

De los pies del Misti vengo a adorar al Rey eterno,

he traído unos buñuelos, también rocotos rellenos.

Caminando muy de prisa desde Chincha he venido.

a Jesús le he traído tejas, uvas y un buen vino.

(Coro)

Desde Lima he traído mazamorra para el Niño,

pa' María y pa' José: miel turrón y camotillo.

Los chalacos tempranito salimos en bote al mar.

Pesca y pesca con la red, pa' ofrecerle al Emmanuel.

