¿Dicen que aborto no daña salud mental de la mujer? Estudios muestran lo contrario

WASHINGTON D.C., 06 Ene. 17 / 11:29 am (ACI).- Según un reciente estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, las mujeres que se practican abortos no mostrarían signos de problemas de salud mental, sino aquellas a quienes se les niega un aborto. Esto ha sido refutado por organizaciones pro-vida e investigadores que advirtieron que dicho estudio no muestra todo el panorama y sus resultados no significan que las mujeres no se arrepientan de haber abortado.

El estudio en mención se denomina "Turnaway Study" y fue realizado por investigadores de la Universidad de California, en San Francisco. Su muestra fue de 956 mujeres de 21 estados a quienes se siguió por más de cinco años.

Antonia Biggs y Diana Greene Foster, dos de las investigadoras, dijeron a ACI Prensa que las mujeres a las que se les negó el aborto tenían más repercusiones en la salud mental como: ansiedad, menor autoestima y menos satisfacción vital en un corto plazo, a diferencia de las que sí tuvieron abortos.

Según el estudio, también se encontró que a los seis meses estas tasas de consecuencias para la salud mental eran similares; y que ambos grupos de mujeres presentaron "niveles similares de síntomas depresivos durante todo el período de cinco años del estudio".

Sin embargo, los críticos señalaron que la longitud relativamente corta del estudio no explica que las mujeres lamentan su aborto muchos años después, y tampoco significa que la falta de depresión u otros efectos sobre su salud mental determine que estas mujeres no hayan experimentado arrepentimiento.

En ese sentido, Ana-Maria Dumitru, directora de Medical Students For Life, dijo a ACI Prensa que otros estudios han llegado a conclusiones opuestas. Señaló un estudio del 2016 realizado por el Dr. D Paul Sullins de la Universidad Católica de América, en el que se siguió a más de 8.000 mujeres durante más de 13 años.

"El estudio de Sullins confirmó que incluso después de contar con más de veinte variables posibles, todavía hay un aumento claro y significativo en el riesgo relativo de trastornos de salud mental para las mujeres que tienen abortos", explicó la especialista.

Además, aseguró que otros estudios en Nueva Zelanda y Noruega también mostraron un aumento similar de los riesgos de problemas de salud mental para las mujeres que tienen abortos.

Jeanne Mancini, presidenta de March for Life (Marcha por la Vida), dijo que en su experiencia, incluso en los casos en que hay arrepentimiento y sufrimiento, esos sentimientos pueden conducir a estados positivos de curación.

"El aborto toma la vida de uno y muchas veces hiere la vida de otro. Algunas mujeres solo vienen a descubrir esas heridas profundas después de muchos años, a veces décadas", dijo a ACI Prensa, señalando nuevamente que el estudio solo cubre un período de cinco años.

"Mi experiencia personal en el trabajo con mujeres que lamentan el aborto es que, cuando una mujer honestamente enfrenta la verdad de lo que ha sucedido, sufre tremendamente, pero esto a su vez es el primer paso para encontrar una esperanza real y duradera y la curación", concluyó.

Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.

