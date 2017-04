Día Internacional del Libro: 10 obras que todo católico debe leer

REDACCIÓN CENTRAL, 23 Abr. 17 / 05:55 am (ACI).- Hoy 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día internacional del libro y se conmemorarse los 401 años de la muerte de dos grandes de la literatura mundial: el inglés William Shakespeare y el español Miguel de Cervantes, fallecidos ambos en 1616.

Por esta ocasión, ACI Prensa presenta una lista con 10 libros que todo católico debe leer.

1. La Biblia

Nada más importante y elemental para un católico que leer la Palabra de Dios. Es un libro que reúne a otros libros escritos por hombres pero inspirados por el Espíritu Santo.

A este conjunto de 73 libros lo llamamos Biblia y en ellos encontramos buena parte de la revelación que Dios ha hecho a los hombres de Sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias para la salvación eterna.

2. Catecismo de la Iglesia Católica

Promulgado en 1992 por el Papa San Juan Pablo II, que dijo en 1997: "el Catecismo de la Iglesia Católica presenta una exposición orgánica y sistemática de los contenidos fundamentales de la fe y de la moral católicas, a la luz de la Tradición viva de la Iglesia y del Concilio Vaticano II; y contribuye notablemente a un conocimiento más profundo y sistemático de la fe".

"Por tanto, es necesario que este instrumento sirva como punto de referencia para la enseñanza de la religión en las comunidades parroquiales. Además, es deseable que cada familia tenga una copia del Catecismo de la Iglesia Católica, porque es una guía segura en la educación religiosa y en la vida conforme a la fe".

Para leer el Catecismo Básico ingrese al siguiente enlace

3. Cartas del diablo a su sobrino, C. S. Lewis.

Esta obra fue escrita por el famoso literato, ensayista, crítico y apologeta cristiano C.S. Lewis, reconocido internacionalmente por su obra Las crónicas de Narnia y sus ensayos apologéticos.

Cartas del diablo a su sobrino es un clásico para la defensa de la fe cristiana. Es una sátira que trata de la tentación, una obra que representa la vida y debilidades del hombre desde el punto de vista de Escrutopo, un asistente de alto rango de Satanás.

C. S. Lewis comparte las misivas entre este viejo diablo y su sobrino Orugario, un demonio novato que debe encargarse de la condenación de un joven. Sin duda una atractiva historia que además ayudará al creyente a combatir las tentaciones y el pecado.

Aquí el libro completo en PDF

4. El silencio de María, Ignacio Larrañaga

Esta obra le pertenece al sacerdote franciscano P. Ignacio Larrañaga y se centra en el tema del silencio de María, presentándola de una forma convincente y fiel a las fuentes del Evangelio.

Este clásico de la espiritualidad del siglo XX se divide en cuatro capítulos en los que se medita sobre la maternidad y fidelidad de la Reina del Cielo al designio que Dios tuvo para ella.

Aquí el libro completo en PDF

5. Confesiones, San Agustín

Esta obra fue escrita entre el 397 y el 398 por el Doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona. En ella el santo se confiesa con Dios, contándole sus pecados cometidos durante su juventud, así como el camino de su conversión.

Por más de mil años, antes de la publicación de la Imitación de Cristo de Tomas de Kempis, esta famosa autobiografía fue el manual más utilizado para alcanzar una correcta vida espiritual.

“Grande eres Tú, Oh Señor, digno de alabanza (…) Tu nos has creado para Ti, oh Señor, y nuestros corazones estarán errantes hasta que descansen en Ti” (Confesiones, Capítulo 1)

Aquí el libro completo en PDF

6. Imitación de Cristo, Tomás de Kempis

La fama mundial de Tomás de Kempis se debe a que escribió La Imitación de Cristo: el libro que más ediciones ha tenido después de la Biblia. Este librito es llamado "el consentido de los libros" porque ha tenido ya más de 3.100 ediciones en diferentes idiomas.

Es un libro de devoción y ascética escrito en forma de consejos breves cuya finalidad, según el propio texto, es “instruir al alma en la perfección cristiana, proponiéndole como modelo al mismo Jesucristo”.

Aquí el libro completo en PDF

7. Jesús de Nazaret, Benedicto XVI

El Papa Emérito Benedicto XVI publicó esta obra en el 2007, siendo esta la primera parte de la trilogía dedicada a la vida de Jesús.

Aquí el teólogo restaura la identidad de Jesucristo presentada en los Evangelios abordando gran parte de su ministerio público, bautismo, sermón de la montaña, parábolas, vocación de los apóstoles, confesión de Pedro y la Transfiguración.

Aquí el libro completo en PDF

8. Introducción a la vida devota, San Francisco de Sales

Esta importante y referencial obra espiritual contiene las instrucciones y consejos enviados por San Francisco de Sales a su prima política, la señora de Chamoisy, que se había confiado a la dirección espiritual del religioso.

Francisco decide publicar estas notas en 1608 y desde entonces se ha considerado como una de las obras maestras de la ascética cristiana por lo que se tradujo a diversos idiomas.

Aquí el libro completo en PDF

9. Historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús

La Doctora de la Iglesia carmelita, conocida también como Santa Teresita de Lisieux, escribió esta autobiografía a finales del siglo XIX por orden de su superiora monástica.

El libro recopila los recuerdos, experiencias y testimonios de Teresita, que con apenas 15 años de edad, revela su camino de infancia espiritual, es decir, sus caminos de humildad, confianza y entrega total a Dios.

“Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos”, fueron las palabras de Jesús en Mateo 18:4.

Este clásico imprescindible de la literatura espiritual ha sido traducido a más de 60 idiomas y contiene más de mil citas bíblicas -400 del Antiguo Testamento y 600 del Nuevo-.

10. Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, San Luis María Grignion de Montfort

Para cerrar la lista está el libro favorito San Juan Pablo II y una de las obras más grandes que se han escrito sobre la Virgen Santísima. En esta obra San Luis de Monfort expresa la práctica de la Consagración a Jesucristo por medio de la Madre de Dios.

Aquí el libro completo en PDF

Y tú, ¿qué otro libro agregarías a la lista?