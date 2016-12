Despiden a joven católica por negarse a dar clases de anticoncepción en centro de salud

TEXAS, 27 Dic. 16 / 04:19 am (ACI).- Una extrabajadora de un centro de salud del estado de Texas (Estados Unidos), aseguró que fue despedida, discriminada y vulnerada en su derecho a la objeción de conciencia, por negarse a enseñar a sus pacientes las prácticas anticonceptivas.

"Mi fe católica me enseña que la anticoncepción está mal. No puedo enseñar una clase que viola mis creencias religiosas. Siempre voy a poner mi fe en primer lugar”, aseguró a The Washington Post, Karen Alexia Palma, la feligresa católica afectada.

El pasado miércoles, Palma presentó una demanda por discriminación ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades para el Empleo (EEOC), casi seis meses después de haber sido despedida por la clínica Legacy Community Health.

Como parte de su trabajo como educadora de salud, Palma impartía clases de planificación familiar tres veces al mes. Y durante un año y medio, la clínica le permitió acomodar sus creencias religiosas al dejarle reproducir un video de 20 minutos sobre el control de la natalidad en lugar de hablar personalmente con los pacientes.

"El permiso por motivos religiosos fue mínimo y no aumenté el trabajo de otros empleados en el Legacy, ni generé alguna molestia al empleador. Además, no afectaba la gran mayoría de lo que hacía como educadora de la salud”, explicó Karen.

No obstante, en el mes de junio tras un cambio en la administración, le indicaron que estaba en la obligación de enseñar sobre anticoncepción y de asistir a un entrenamiento obligatorio en un local de la multinacional del aborto, Planned Parenthood. Pero ella se negó.

Palma fue despedida en julio y hoy es representada legalmente por el instituto First Liberty, que aboga en favor de las libertades religiosas.

Amy Leonard, vicepresidente de servicios de salud pública de la clínica Legacy Community Health, indicó en un correo electrónico que "a veces los empleados pueden tener que dejar a un lado sus propias creencias personales o puntos de vista para satisfacer los requisitos del trabajo".

Por su parte, el consejero delegado del instituto First Liberty, Jeremy Dys, dijo que el despido de Palma no tiene nada que ver con su desempeño laboral. Citando una reciente decisión de la Corte Suprema, dijo que un empleador no puede discriminar a alguien basado en las creencias religiosas de esa persona.

También te puede interesar: