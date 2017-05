Deshielo Cuba - EEUU: Colaboración del Papa fue fundamental, asegura Cardenal Ortega

MADRID, 14 May. 17 / 04:10 pm (ACI).- El Cardenal Jaime Ortega y Alamino, Arzobispo Emérito de La Habana (Cuba) presentó en Madrid su libro “Encuentro, diálogo y acuerdo. El Papa Francisco, Cuba y Estados Unidos” en el que habla de la colaboración “fundamental” del Santo Padre para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países

“El Papa cree que todos los problemas se pueden superar a través del diálogo, pero no entre naciones o gobiernos, sino con el diálogo entre personas. Por eso logró estos acuerdos poniendo en contacto a Raúl Castro con Obama, y ellos fueron los que dialogaron. El día antes de dar el anuncio al pueblo ambos hablaron durante más de 40 minutos”, aseguró el Purpurado en un encuentro con la prensa.

Las negociaciones “fueron muy secretas y de ahí que tuvieran tanto éxito”, declaró el Arzobispo Emérito. En ellas, explicó, él fue un elemento esencial ya que, por petición del mismo Papa, tuvo el encargo de entregar en la mano las cartas a Barack Obama y Raúl Castro para que se iniciaran las conversaciones.

“No solo tuve la extraordinaria posibilidad de ser portador de una carta del Papa para cada uno de los presidentes, sino también de conocer y transmitir a ambos el mensaje que el otro enviaba. Se estaba produciendo así un encuentro triangular, cuya línea primordial y básica era el Papa Francisco”, apuntó y destacó que “el Papa encontró una respuesta abierta por parte de Obama y Raúl”, aseguró el Cardenal.

Sin embargo, poco después del restablecimiento de las relaciones entre ambos países, el gobierno de Estados Unidos ha cambiado de signo y el actual Presidente, Donald Trump, ha manifestado en varias ocasiones que podría revisar los términos de las relaciones con la isla.

“No creo que la revisión total (por parte de Estados Unidos) sea para derogar los acuerdos sino para modificar algunos aspectos”, aseguró el Purpurado y precisó que “no es fácil que rompan las relaciones diplomáticas ahora, después de este acuerdo. Se dan pasos que a veces tienen cierta irreversibilidad”.

“En la revisión pudiera haber quizás algo referente a derechos humanos, a enfoques u otros temas, como las propiedades que los norteamericanos perdieron al inicio de la revolución por las intervenciones estatales. De todo esto ya se había hablado antes. En ese diálogo pueden tratarse incluso las modificaciones que anuncian. No me sorprende tanto ni me parece que vaya a haber un rompimiento”, declaró.

Sobre el futuro de la isla, el Purpurado asegura que “del futuro es muy difícil hablar. Uno puede imaginar escenarios, pero la realidad nos supera”.

Además aseguró que “existe una voluntad política de continuar con el proceso de cambios en la isla” y destacó que la Iglesia acompañará esos cambios porque “siempre ha estado presente en Cuba, acompañando al pueblo en cada etapa”.

Visita ad límina de los obispos cubanos

El Cardenal Ortega y Alamino estuvo presente en el encuentro de los obispos cubanos con el Papa Francisco en el Vaticano el pasado 7 de mayo.

Según explicó a ACI Prensa en ese encuentro, los obispos explicaron al Papa que “en Cuba había habido muchos cambios en el orden económico, del empleo de trabajadores en el sector privado, respecto a la propiedad y que nosotros esperábamos que esos cambios continuaran y avanzaran”.

También subrayó que durante ese encuentro con el Santo Padre los Obispos cubanos “nos referimos a los cambios que ha habido en la vida de la Iglesia con respecto al pasado, sus posibilidades en la práctica pública del culto, su presencia con cierta mayor frecuencia en los medios de comunicación. Evidentemente acotando las insuficiencias de los cambios pero deseando que continúen como es lógico”.

