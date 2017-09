Desconocidos secuestran a sacerdote en Nigeria

ROMA, 28 Sep. 17 / 12:17 pm (ACI).- El Obispo de Auchi (Nigeria), Mons. Gabriel Dunia, condenó el secuestro del P. Lawrence Adorolo, cometido por un grupo de desconocidos ayer miércoles cuando el sacerdote regresaba a su parroquia.

Please kindly pray for the safe return of Rev.Fr Lawrence Adorolo who was kidnapped yesterday at Okpella road. May God protect him. Amen pic.twitter.com/yDv6oJM749