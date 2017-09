Denuncian hostilidad anticatólica en sesión del Senado con candidata a juez en EEUU

DENVER, 12 Sep. 17 / 07:13 pm (ACI).- Una candidata a un cargo judicial en Estados Unidos fue sometida a un interrogatorio hostil por parte varios senadores por considerar que su fe católica es incompatible con su trabajo como jueza.

El 6 de septiembre el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos citó a Amy Coney Barrett, a quien el Presidente Donald Trump nominó como jueza de Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito.

Barrett es profesora de derecho de la Universidad de Notre Dame, ha sido nombrada en dos ocasiones “Profesora Distinguida del Año” en esta institución y a fines de la década de los 90´fue asistente legal del juez provida de la Corte Suprema de Estados Unidos Antonin Scalia. Además está casada y tiene siete hijos.

.@NDLaw professor Amy Barrett nominated to the Court of Appeals for the 7th Circuit https://t.co/DsiA2wGqcm pic.twitter.com/jYBIiNgFAD