Denuncian enfoque apocalíptico de falso canal católico en Colombia

REDACCIÓN CENTRAL, 25 Jul. 17 / 04:51 pm (ACI).- El canal colombiano Teleamiga, que se transmite por internet y asegura sostener valores católicos, se ha distanciado “visiblemente” de la enseñanza de la Iglesia y por tanto “no puede ser considerado un canal ‘católico’” porque difunde “graves errores doctrinales”, advirtió Mons. Pedro Mercado Cepeda, Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Bogotá y Presidente del Tribunal Eclesiástico.

En declaraciones a ACI Prensa, Mons. Mercado recordó que “la misma Conferencia Episcopal de Colombia, en un comunicado del 11 de febrero de 2016, lamentó la desorientación, perplejidad y escándalo que dicho canal ha causado en los fieles”.

“El Episcopado ha invitado, reiteradamente, al canal -y al Doctor José Galat, su fundador y director, en particular- a corregir su errado enfoque editorial pero, hasta el momento, persisten en difundir graves errores doctrinales”, dijo.

El sacerdote colombiano señaló que el canal colombiano “lamentablemente ha asumido en varios de sus programas un peligroso enfoque milenarista y apocalíptico, similar al de algunas sectas protestantes” y “ha caído bajo la influencia de peligrosas corrientes fundamentalistas y sectarias”.

“Lo más grave ha sido su contumaz separación y tergiversación del magisterio del Papa Francisco, llegando a poner en duda, incluso, la legitimidad de su pontificado. Como es evidente, eso coloca al canal Teleamiga en el camino de la herejía y del cisma”, señaló.

Mons. Mercado recordó además que varios obispos colombianos “han advertido ya la grave situación en la que se encuentra Teleamiga”.

Entre estos obispos se encuentran Mons. José Miguel Gómez, Obispo de Facatativá, y Mons. Libardo Ramírez, Obispo Emérito de Garzón.

Mons. Ramírez señaló en un comunicado que en el pueblo católico han producido “hasta lástima, desconcierto e indignación” los “reiterados y caprichosos ataques” del Dr. José Galat al Papa Francisco y contra los obispos colombianos, cargados de “fanatismo”.

Por su parte, Mons. Gómez denunció en un mensaje una “campaña difamatoria” de Teleamiga contra el Papa Francisco y advirtió que se trata de una actividad “irracional, visceral y fantasiosa”.

Mons. Mercado recomendó a los pocos sacerdotes que aún participan en la programación de Teleamiga “suspender cualquier tipo de colaboración con el canal, incluida la celebración de la Eucaristía, hasta que esta dolorosa situación se haya resuelto de manera definitiva”.

“Lo mismo aplica también para algunos laicos, personas buenas, que siguen prestando colaboración al canal a pesar de no compartir sus contenidos. Para ellos, ha llegado también el momento de tomar decisiones”.

El Presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá señaló que la Iglesia en el país mantiene aún “la esperanza de que el Dr. Galat, fundador de Teleamiga, rectifique el camino y evite así, para sí mismo y para el canal, sanciones canónicas que la Iglesia en Colombia no ha querido tomar, hasta el momento, para darles la oportunidad de corregir el rumbo”.

“Pero, si no hay rectificación, las sanciones canónicas llegarán”, advirtió.

Mons. Mercado también exhortó a los fieles a “no dejarse engañar” y destacó que muchos “han dejado ya de ver el canal Teleamiga y han escrito manifestando su inconformidad, perplejidad y escándalo”.

“Personalmente, recomiendo no ver el canal, no apoyar sus iniciativas, no asistir a los encuentros por ellos promovidos porque pueden poner en peligro la integridad de su fe y verse gravemente confundidos”.

“Existen muchos otros canales que, en Colombia, están realizando una óptima tarea evangelizadora como Cristovisión, EWTN, TVFamilia, Televida, etc. Allí, los fieles pueden encontrar contenidos edificantes, que ayudan a crecer y profundizar en los contenidos de la auténtica fe católica”, aseguró.

