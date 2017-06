Dejó la brujería, volvió a la fe y con oración ayudó a la conversión de su hija drogadicta

LIMA, 17 Jun. 17 / 07:02 pm (ACI).- Patricia Sandoval, una activista provida mexicana que abortó tres veces y trabajó para la multinacional del aborto Planned Parenthood, contó durante el II Congreso Internacional “Hacia el amor verdadero” realizado en Lima, cómo su madre dejó la brujería, volvió a la fe católica y rezó durante años por su conversión.

Sandoval contó el domingo 11 de junio que de niña su casa era “una feria de brujas” y que su madre la motivaba a realizar prácticas esotéricas, como alinear los chakras. “Nosotros íbamos a congresos de brujos”, relató.

La activista provida, cuyos padres emigraron de México a Estados Unidos, contó que cuando era pequeña “en mi casa no reinaba Jesucristo, reinaba el demonio”, incluso “mi mamá llegó a creer que Jesucristo era un extraterrestre”.

Su madre, compartió Sandoval, también era una mujer vanidosa y le repetía constantemente que “si no eres joven ni bella no vales nada en la vida”.

Sandoval dijo que su madre nunca le habló sobre la importancia de la castidad ni de hacer respetar su cuerpo. Más bien le decía “el día que tú decidas tener relaciones sexuales, ponte un condón. Se responsable, no seas tonta”.

Cuando la activista tenía 12 años sus padres se divorciaron porque “desafortunadamente como en mi casa jugábamos la ouija todos los días, habían brujas cada fin de semana, obviamente la familia no duró”.

Todo empeoró porque a raíz del divorcio su madre dejó el hogar de la familia.

“Recuerdo que yo le tenía odio a mi mamá. Pensaba cómo era posible que una madre deje a sus hijos. No quería hablar con ella”, narró Patricia Sandoval.

A raíz de esta crisis familiar, la ahora activista provida comenzó a llevar un estilo de vida libertino, practicando el “sexo seguro” que le aconsejó su madre lo que la llevó a quedar embarazada tres veces y a abortar a todos sus bebés.

Tiempo después se mudó y entró a trabajar como enfermera en una clínica de la trasnacional del aborto Planned Parenthood en el estado de California, donde fue testigo del sufrimiento de las mujeres que abortan y del mutilamiento de los niños en el vientre de sus madres.

No soportó trabajar en ese lugar y se refugió en la droga, perdió todo y “quedé tirada en la calle por tres años con mi novio viviendo como vagabundos”.

“Mi familia no sabía nada de mi porque ¿cómo iba a llegar donde ellos si yo no tenía éxito, ni belleza? Era totalmente un fracaso. Me daba pena llegar con mi familia”, contó.

Tras ser abandonada por su novio y sentirse totalmente sola, Sandoval tuvo una experiencia de fe que le permitió acercarse a Dios y volver a la casa de su familia.

Al retornar se dio con la sorpresa de que su madre también había vuelto y se había convertido a la fe católica. Le dijo además que mientras vivió en la calle por tres años había rezado para que Patricia volviera a casa.

Sandoval comentó que su madre le dijo por primera vez en su vida que ella no valía por las cosas materiales ni por su apariencia física: “La única razón por la cual tú vales es porque Jesús derramó la última gota de sangre por tí en la cruz. Tú vales la sangre de Cristo, es tu identidad. Tú eres princesa del Rey de Reyes y eres hija del altísimo”, relató.

La activista provida mexicana contó que su madre tomó una biblia y le dijo “no importa o que el mundo diga de ti. Me importa lo que Dios dice de ti. Los pasajes de la Biblia son cartas de amor que te ha escrito tu Padre”.

Sandoval contó que, tras su reencuentro, su madre comenzó a llevarla a Misa diariamente, rezaba el rosario y la acercó al sacramento de la reconciliación. Gracias a su apoyo pudo sanar y volver a la fe.

“Yo creo que por la misericordia de Dios y por las oraciones de mi madre mi novio nunca regresó por mí (...). Las oraciones de una madre vienen desde lo más profundo de su ser y son las más escuchadas por Dios”, aseguró Patricia Sandoval.

