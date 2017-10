Definen lugar para la Misa del Papa Francisco en capital del Perú

LIMA, 03 Oct. 17 / 01:16 pm (ACI).- El Ministro de Trabajo y coordinador del gobierno para la visita del Papa Francisco al Perú, Alfonso Grados, anunció que la Misa que el Santo Padre celebrará en Lima se realizará en la base aérea Las Palmas.

Así lo indicó Grados en conferencia de prensa realizada hoy en el Palacio Arzobispal, en presencia del Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski; y el Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne.

En su intervención, el mandatario dijo que “Lima no tiene un parque central como Nueva York, una gran área verde en la que se pueda hacer un evento como este. La Costa Verde es una segunda opción por la belleza del mar y el sol, pero un lugar estrecho con acantilados que no son fáciles de trepar”.

Kuczynski reconoció así que la opción de la Costa Verde, que era la que se había revisado con la delegación de seguridad del Vaticano que visitó el país en julio, estuvo también siempre sobre la mesa, aunque finalmente se descartó.

El Presidente resaltó que “al final lo que ha primado aquí es la amistad con el Cardenal. Hablamos a cada rato para llegar a una solución”.

“Sé que una base no es el mejor sitio para una ceremonia religiosa, pero también hay que pensar que, como le expliqué al Santo Padre en Roma, la base ni la va a ver (…). La seguridad es nuestra primera prioridad”.

“Aparte del partido con Colombia y Argentina, lo más importante que se nos viene es la unidad y la paz, y eso lo va a simbolizar y lo va a traer el Santo Padre cuando venga en enero”, dijo.

Por su parte, el Cardenal Cipriani explicó las razones por las que se cambió la sede para la Misa, que en un inicio se iba a celebrar en la Costa Verde. “Hemos coincidido en este cambio por un motivo muy sencillo: El Papa viene a Perú a encontrar el pueblo peruano, inmensamente católico, y el clima innecesario de polémica, era necesario cortarlo para que prime el sentido común”

“Les agradezco a ustedes (periodistas) el apoyo que nos darán en la visita, pero quiero dejar muy claro que habíamos dado pasos con el visto bueno del Vaticano y de las delegaciones para ir a la Costa Verde, pero no es mi propósito entrar en discusiones. Quiero agradecer a los alcaldes de Magdalena y San Miguel, que trabajaron mucho”.

“Espero que haya un acceso fácil a la población, no puedo olvidar que (Las Palmas) es una base militar, por eso no me gustaba”, agregó el Cardenal.

“Espero que este magno evento le dé una gran alegría al pueblo que es inmensamente católico, no es ateo”.

En referencia a la polémica que se generó en los medios, lo que llevó incluso al Cardenal a protestar por la demora del gobierno para definir la sede de la Misa papal, el Arzobispo de Lima alentó a “dejar las diferencias” y denunció que “todo este ruido no ha sido un ruido alturado”.

“Pido más respeto a la Iglesia”, concluyó.

La polémica por el lugar de la Misa papal se inició el 22 de septiembre cuando el Viceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijo que la Costa Verde, que había sido aprobada por la delegación de seguridad del Vaticano meses atrás, quedaba descartada.

El domingo 24 el Ministro de Defensa, Jorge Nieto, dijo que sería “no aconsejable” hacer la Misa allí y ofreció la base aérea de Las Palmas como reemplazo.

Posteriormente, el coordinador por parte del gobierno para la visita papal y Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, dijo en RPP que las declaraciones de Valdés habían sido apresuradas, pero indicó que la Costa Verde “presenta retos” para la organización.

La Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, dijo a su turno que fue el Papa quien le pidió al Presidente Pedro Pablo Kuczynski que sea él quien decida.

El sábado 30 de septiembre el Cardenal Cipriani expresó su incomodidad por estos cambios que hacían caso omiso a lo acordado con la delegación vaticana, y pidió celeridad al gobierno para decidir la sede de la Misa, que finalmente se anunció este martes 3 de octubre.

