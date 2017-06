De una favela de Río al Vaticano: Jóvenes harán realidad su sueño de tocar para el Papa

ROMA, 02 Jun. 17 / 06:25 pm (ACI).- El sueño de una orquesta brasileña de jóvenes provenientes de una de las favelas más violentas de Río de Janeiro quedó frustrado hace cuatro años cuando una fuerte lluvia no les dejó tocar para el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en el 2013.

Ahora estos muchachos sí podrán hacer realidad su sueño y lo cumplirán en el Vaticano.

La Orquesta Maré do Amanhã es un proyecto social que nació en el año 2010 en la favela de Maré y busca transformar la vida de los niños y adolescentes a través de la música.

El fundador y director del proyecto, Carlos Eduardo Prazeres, contó a ACI Prensa que en 2013 se contactó con el rector del Santuario del Cristo Redentor, P. Omar Raposo, quien “consiguió crear un evento para que el 23 de julio el Papa bendijera la ciudad a los pies del Cristo Redentor y que la orquesta tocara en ese momento”.

Sin embargo, ese día cayó una fuerte lluvia y el evento fue cancelado. “Estuve corriendo detrás del Papa en Río de Janeiro para al menos lograr entregarle una carta. Solo quería que tocaramos para él, no me interesaba aparecer en los medios de comunicación. Quería decirle que habíamos preparado canciones especiales sólo para él. Pero no lo conseguí”, comentó Prazeres.

El comunicador indicó que ese día los niños estaban desilusionados y lloraron mucho. Una periodista de la cadena brasileña Globo, Fátima Bernardes, vio esta situación e invitó a la orquesta a tocar en su programa con la esperanza de que el Papa Francisco los escuchara y los llamara, pero eso no sucedió.

Entonces otro programa de la misma cadena televisiva, Domingão do Faustão, se interesó por la historia de los niños. Prazeres les pidió ayuda para que su orquesta tocara para el Santo Padre cuando este regresara a Brasil para celebrar los 300 años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida.

Sin embargo, llegó la noticia de que el Papa Francisco no iría a Aparecida.

“Entonces Globo comenzó a hacer las gestiones para que la orquesta tocara en el Vaticano. Ellos lo consiguieron y se pusieron en contacto conmigo en abril de este año para darme esa noticia. Es un sueño. Será un momento histórico que quedará marcado en nuestras vidas para siempre”.

Tren de los niños

Los 26 muchachos que hacen parte de la Orquesta llegaron a Roma el 1 de junio, acompañados del director Filipe Kochem y Carlos Eduardo Prazeres. El sábado 3 de junio tocarán en la iniciativa “Tren de los Niños” promovida por el Pontificio Consejo para la Cultura.

Prazeres dijo a ACI Prensa que en el evento el Papa recibirá en el Vaticano a los niños huérfanos de los terremotos que azotaron el centro de Italia en agosto del año pasado y a los niños sirios migrantes que perdieron a sus padres en la guerra.

La orquesta interpretará un popurrí de música popular brasileña y tres canciones tradicionales de la zona nordeste del país. También han preparado dos tangos argentinos: “Por una Cabeza” de Carlos Gardel y “Adiós nonino” de Astor Piazzolla.

Prazeres manifestó que los jóvenes consideran que tocar para el Papa es “ver la vida”. Ellos “están conscientes de que estar con el Santo Padre en el Vaticano es lo mejor que verán en la vida”.

“Si uno se pone a pensar en cuántos músicos han tocado para el Papa resulta que son el 0,000001%. Muy pocos tienen ese privilegio. Ser invitados a tocar en el lugar que es la casa del Papa es muy simbólico”, expresó.

El director del proyecto Orquesta Maré do Amanhã dijo que han llevado dos violines blancos consigo. Le darán al Papa Francisco uno que está firmado por los integrantes de la orquesta y pedirán que bendiga el otro para que sea un signo de paz para Maré. Este último será colocado en la sede donde ensayan los jóvenes y niños.

La orquesta se quedará en Roma hasta el 7 de junio y realizarán otros tres conciertos.

Prazeres comentó que varios de los adolescentes de la orquesta no son católicos “pero espero que se conviertan”.

Antes partir hacia Roma, la orquesta grabó un video en los colegios con los que trabajan donde los niños saludan al Papa y piden que bendiga a Maré para que haya paz.

Prazeres comentó que en las coordinaciones con la Santa Sede también intervino la Arquidiócesis de Río de Janeiro. El viaje de la orquesta ha sido patrocinado por la empresa china State Grid, que también es una de las tres compañías que subvencionan el proyecto.

Esperanza en medio de la violencia

El proyecto de la Orquesta Maré do Amanhã atiende a cerca de 2200 niños y adolescentes entre 4 y 18 años provenientes de una de las zonas más pobres y violentas de Río de Janeiro.

El objetivo de esta iniciativa es formar a los niños para que sean músicos y tengan la oportunidad de un futuro mejor.

En las favelas de Maré viven cerca de 140 mil personas y según informó la ONG Redes da Maré, entre enero y abril de este año han muerto 18 personas por la violencia.

“Maré es una de las comunidades más violentas de Río de Janeiro. Es dominada por tres facciones rivales y se vive en guerra”, dijo Prazeres a ACI Prensa.

Carlos Eduardo Prazeres contó que la inspiración para fundar el proyecto de la Orquesta Maré do Amanhã fue la labor de su padre Armando Prazeres, que tenía una escuela de música y que fue asesinado en 1999.

También te puede interesar: