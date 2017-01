Cuba: Agente que reprimió a Cardet lanza amenazas contra joven dirigente del MCL

LA HABANA, 22 Ene. 17 / 05:39 pm (ACI).- El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), denunció que Yordan Mariño, que se dedica a la agricultura y es el coordinador provincial del MCL en Holguín, está siendo amenazado y acosado debido a su labor opositora por parte del capitán de la Seguridad del Estado conocido como “Ramón”, el mismo que reprimió al Coordinador Nacional Eduardo Cardet, quien sigue encarcelado desde el 30 de noviembre.

En un audio difundido en el sitio web del MCL, Mariño denunció que en la tarde del 20 de enero “recibí fuertes amenazas por el oficial de la Seguridad del Estado que está al frente de la localidad (de Velasco). Es capitán de la policía política, se hace llamar Ramón”.

Mariño, que en varias ocasiones ha informado sobre la situación de Cardet, indicó que el agente también amenaza a quienes trabajan o le prestan alguna ayuda en el campo. Dijo que a un muchacho “lo amenazó que si seguía trabajando conmigo lo iba a encarcelar. También visitó a un vecino que es quien me presta el pozo de donde yo riego mi cultivo y lo amenazó” porque “a mí no me podía prestar nada”.

“Lleva varios días acosándome, amenazándome, provocándome, le ha prohibido a todos los vecinos de aquí que me visiten, que hablen conmigo. Tengo un acoso permanente, contra mi familia, contra todas las personas que me rodean”, denunció el joven, que en anteriores ocasiones ha sido arrestado por agentes del gobierno.

