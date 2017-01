¿Cuál es el “mejor negocio” según el Papa Francisco en relación a los cristianos?

LOS ÁNGELES, 30 Ene. 17 / 01:06 am (ACI).- En la nueva entrevista que el Papa Francisco concedió a un medio, esta vez al canal católico El Sembrador – ESNE de Estados Unidos, el Santo Padre afirmó que “a veces creo que el mejor negocio que podemos hacer con muchos cristianos, es venderles naftalina para que se la pongan en la ropa y en su vida y no se apolillen”.

Hablando sobre la misión de los laicos en el mundo de hoy, en la entrevista realizada el pasado 22 de noviembre pero que se ha difundido este domingo 29 de enero, el Santo Padre dijo que esta naftalina en la vida la podrían usar “porque están encerrados y se van a apolillar. Tienen que salir, tienen que salir, tienen que ir a llevar el mensaje de Jesús; el mensaje de Jesús no es para conservarlo para mí”.

“Yo no me puedo guardar en conserva el mensaje de Jesús. No es para guardarlo, es para darlo entonces, cada uno ve que ese mensaje pasa por mis manos lo voy entregando y de esa manera salgo de la cueva”, añadió.

En esa misma línea, reiteró su llamado a los jóvenes a no “jubilarse a los 20 años”. “Es muy triste ver un joven que se jubile. El joven tiene que mirar adelante y luchar y pelear”.

“Por favor chicos no se jubilen, el futuro depende de ustedes, de los jóvenes ¿eh? Tengan coraje, se van a equivocar mil veces pero van a hacer cosas. Hay una manera de no equivocarse: quedarse encerrados en la casa, se quedan encerrados se jubilan y se apolillan. Un joven con el alma apolillada, que feo muy feo. Salgan, tengan ilusiones… apuesten a la vida, pero también hablen con los abuelos”, alentó el Santo Padre.

Francisco también exhortó a rezar, porque en su opinión, a los cristianos de hoy les “falta oración, porque sin oración no hay coraje. Falta intercesión, tenemos que orar más y salir, pero con oración siempre”.

“La oración es lo que me une al Señor, educar en la oración, en la lectura meditada de la palabra de Dios y orante, ¿no? Creo que técnicamente la llaman la lectio divina ¿no? Ese es un ejercicio tan lindo, y todos tenemos cuarto de hora por día para hacerlo, tomar la biblia, un pedazo y rumiar un poquito y orar, entonces la oración y orar”.

