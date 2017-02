Critican posible financiamiento internacional de abortos por parte de la Unión Europea

MADRID, 14 Feb. 17 / 08:30 am (ACI).- Después de que Donald Trump retirara la financiación a organizaciones que promueven el aborto fuera de Estados Unidos, en enero de este año, el gobierno de Holanda ofreció crear un fondo internacional con ayuda de otros países de la Unión Europea para contrarrestar la decisión del presidente estadounidense. Desde la Federación One of Us han expresado su rechazo a este proyecto, pues insisten en que las mujeres necesitan cuidados obstétricos esenciales y no que se les ayude a abortar.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, restableció el 23 de enero de 2017 la llamada “Política de Ciudad de México”, por la que se prohíbe que fondos públicos de Estados Unidos financien a organizaciones que realicen o promuevan el aborto fuera del país.

Esta política fue introducida por primera vez por el presidente Ronald Reagan, en 1984, para ser luego abolida por Bill Clinton durante su gobierno. La norma fue reinstaurada por George W. Bush y derogada nuevamente por Barack Obama.

Las medidas de cada presidente sobre esta normativa son consideradas un referente sobre la política que realizará en materia de aborto.

Tras la decisión de Trump, la ministra holandesa de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo, Lilianne Ploumen, presentó una iniciativa para financiar organizaciones internacionales de aborto bajo el nombre de “Ella decide”.

De esta manera, el gobierno holandés pretende crear un fondo internacional de aborto para “contrarrestar” la prohibición del gobierno de Estados Unidos.

Holanda pedirá que participen otros países de la Unión Europea. También se invitará a los gobiernos, empresas e instituciones sociales a participar.

Ante esta situación, la Federación One of Us ha enviado un comunicado en el que exigen que las mujeres sean ayudadas, no que se ayude al aborto.

Las mujeres de los países en desarrollo necesitan cuidados obstétricos esenciales, no el aborto, indicaron.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2012, el 91% de las muertes maternas “son prevenibles”. Las mujeres experimentan sufrimiento debido a la escandalosa falta de atención efectiva durante el embarazo y el parto, resultando que 333.000 de ellas mueren anualmente, 99% de las cuales se producen en los países en desarrollo.

En el África subsahariana, el riesgo de morir es de uno por cada 31 embarazos. Estas muertes se deben a causas obstétricas directas durante el último trimestre del embarazo, durante el parto y el nacimiento, y una semana después.

Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Federación One of Us, Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) apoyada por casi dos millones de ciudadanos, exigió “a las Instituciones Europeas prohibir el fondo de las actividades que suponen la destrucción de la vida humana”.

“Tras esta resonante voz expresada por los ciudadanos europeos, tenemos que denunciar que, una vez más, estas nuevas acciones van claramente en contra de las exigencias de los ciudadanos”.

Mayor Oreja advirtió que “estas declaraciones y solicitudes de financiación de acciones que amenacen directamente la vida humana no son un derecho, sino una clara violación de nuestros principios democráticos y de la defensa y protección de la vida”.

Por su parte, Carlo Casini, Presidente Honorario de la Federación One of Us declaró que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha reconocido el derecho al aborto y ha impuesto a Europa la neutralidad sobre este tema”.

“El Tribunal de Justicia de Luxemburgo declaró la dignidad humana del embrión, desde el momento de la concepción”, indicó, por lo que “ofrecer dinero a organizaciones que hacen propaganda y aplican el aborto en el mundo, significa salir de esta neutralidad, alentar el aborto y violentar el principio de igual dignidad humana que el artículo 2 del Tratado de la UE establece como fundamento de la Unión”.

Alex van Vuuren, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación One of Us y Director de Asuntos Generales de la organización holandesa Cry for Life declaró que considera “muy preocupante” el hecho de que el gobierno holandés exporte “‘servicios’ de aborto a otras naciones” como si “estas naciones no pudieran decidir por sí mismas sobre la política familiar y la protección de la vida y la salud de sus ciudadanos”.

El aborto, dijo Van Vuuren, “no es un producto que un país debe exportar a otro país con el pretexto de ayuda al desarrollo. Esta política del gobierno holandés va en contra de las profundas convicciones de cientos de miles de ciudadanos holandeses”.

