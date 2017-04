Convocan jornada de oración y ayuno por la paz Siria en víspera de Jueves Santo

ROMA, 08 Abr. 17 / 06:02 pm (ACI).- Cáritas Italiana y la organización Pax Christi han convocado para este 12 de abril, víspera de Jueves Santo, a una jornada de oración y ayuno por la paz en Siria como respuesta al ataque perpetrado el martes 4 con armas químicas en la provincia de Idlib.

“Te invitamos a la oración por las víctimas, y a la indignación contra la guerra y las armas, incluidas las armas nucleares”, expresaron ambas organizaciones a través de un comunicado.

Cáritas Italiana y Pax Christi indicaron que esta jornada de oración previa a la celebración del Triduo Pascual “es para no olvidar, para vivir la pasión y la Cruz de tantos inocentes en el misterio de la Pasión de Cristo, en la luz de la esperanza de la Pascua”.

En el comunicado señalaron que “cada guerra es un crimen, una locura, el suicidio de la humanidad, una aventura sin retorno".

“Estamos y seguimos de parte de las víctimas no solo para ayudarlas a sobrevivir a la guerra, sino también para construir un futuro de paz duradera basada en una cultura de la no violencia. Solo gracias a los jóvenes, la no violencia, finalmente volverá a florecer en la sufrida nación siria”, expresaron.

Respecto al ataque con armas químicas contra Idlib, que dejó un saldo de más 131 muertos y 400 heridos, Cáritas Italiana y Pax Christi señalaron que “sabemos que en la guerra la verdad es la primera víctima, pero pedimos con la voz en alto que esta sea verificada”.

"Al mismo tiempo solicitamos un compromiso firme para poner fin a esta locura, evitando el riesgo real de la adicción y la renuncia frente a una tercera guerra mundial ‘en pedazos'”. como ha llamado en distintas ocasiones a los conflictos en el mundo el Papa Francisco.

El 5 de abril el Santo Padre llamó a “todos aquellos que tienen responsabilidad política, tanto a nivel local como internacional, con el objetivo de que pongan fin a esta tragedia y que den alivio a esta población después de tanto tiempo sufriendo la guerra”.

También te puede interesar: