Controversia en torno a video de “exorcismos” de Heraldos del Evangelio

REDACCIÓN CENTRAL, 16 Jun. 17 / 07:45 pm (ACI).- El video de una reunión entre sacerdotes de los Heraldos del Evangelio y su fundador Mons. João Scognamiglio Clá Días ha generado controversia luego que el vaticanista Andrea Tornielli lo diera a conocer, suscitando el rechazo de la Asociación de Fieles, que aduce que el video nunca debió haber sido difundido por ser parte de “documentos restringidos” solo a sus miembros.

La existencia del video se hizo conocida días después de la renuncia de Mons. Clá Días como Superior General el 2 de junio, dada a conocer a través de una carta que se difundió el lunes 12. La decisión de dejar el cargo ya había sido tomada hacía tiempo, explicó a ACI Prensa el viernes 16 el P. César Diez, sacerdote de los Heraldos del Evangelio.

El video muestra una reunión entre el fundador y un grupo de sacerdotes donde se leyó el supuesto diálogo que habría sostenido un sacerdote de los Heraldos con un supuesto demonio durante un “exorcismo”. El encuentro de Mons. Clá con los presbíteros habría tenido lugar luego del viaje del Papa Francisco a México en febrero de 2016, al ser mencionado por uno de los asistentes.

En el diálogo, el supuesto demonio atribuye poderes sobrenaturales a Plinio Correa de Oliveira, fundador de Tradición, Familia y Propiedad (TFP), asociación que se dividió tras su muerte y de la que nació los Heraldos del Evangelio, fundada por Mons. Clá y reconocida por el Pontificio Consejo para los Laicos en 2001.

Los Heraldos del Evangelio consideran que Plinio Correa “tuvo un importante papel” en la formación religiosa, filosófica y cultural de Mons. João Clá.

Además, en el video el supuesto demonio también afirma que Plinio Correa, en el cielo, “incentiva” la muerte del Papa Francisco.

El P. César Diez reconoció la autenticidad del video y de otro donde Mons. Clá habría practicado un exorcismo a una joven miembro de los Heraldos. “Evidentemente esos videos son auténticos”, afirmó, sin embargo, criticó que fueran divulgados por ser “documentos restringidos a la asociación”.

Según el sacerdote, los comentarios críticos sobre estos videos “han sido enteramente extrapolados y comentados de una forma que no es la real”. Indicó que estos “formaban parte de una comisión de estudios de precisamente ese tipo de fenómenos (…). En el fondo se ve que existe una intencionalidad no buena en esa difusión”, afirmó.

“Esas son reuniones que nosotros hemos tenido al respecto de esos fenómenos que se ven ahí reflejados para estudiarlos, y como estaban en tema de estudio, todavía las conclusiones no se habían sacado”.

“Evidentemente eso estaba hecho dentro de una reunión completamente distendida con personas que saben de lo que están tratando”, añadió el sacerdote, quien aseguró que “exorcismos propiamente nosotros no hacemos. Lo que se hacen muchas veces son bendiciones. Bendiciones de liberación”.

En ese sentido, dijo que el video donde Mons. Clá practicaría un exorcismo a una joven “muestra precisamente que no se está usando ningún ritual y lo que se están haciendo es oraciones, se está dando una bendición, etc., porque es una bendición de liberación, no es un exorcismo propiamente”.

El video

En el video se ve a Mons. Scognamiglio Clá Días sacar unas hojas con la transcripción de lo que sería un diálogo entre un sacerdote de esta asociación y el demonio durante lo que habría sido una sesión de “liberación”.

En el texto, leído por el P. Luiz Francisco Beccari, se comprende por una de las preguntas del sacerdote que las cuestiones planteadas al demonio son hechas “por orden de Mons. Clá” y sirven solo para “confirmar” lo que los miembros de esta asociación supuestamente creen y aceptan.

El sacerdote usa una fórmula que no es la aprobada por la Iglesia para el ritual de exorcismos: “¡Que la maldición de Mons. João caiga sobre tu cabeza!”, increpa al demonio, quien habría revelado que “Nuestra Señora está operando para que los miembros del grupo se comprometan a servir a Mons. João, renunciando a su voluntad para hacer la de monseñor”.

En el texto, se lee que Plinio Correa “está sentado a la derecha de la Virgen, también sobre un trono y tiene todo el poder. Doña Lucilia (la madre de Plinio) está a su izquierda, solo un poco más abajo y colabora en todo lo que su hijo Plinio construye”.

Correa tiene “el control sobre el mundo porque él es el orden del universo”, se indica en la transcripción, ante el asombro de los sacerdotes que exclaman palabras como “¡Fenomenal! ¡Impresionante!”.

Además, el diablo afirma que Doña Lucilia conversa desde el más allá con el fundador de los Heraldos. En el video estas afirmaciones no son rechazadas por Mons. Clá.

Asimismo, el presunto demonio afirma que Plinio Correa tiene poder sobre el clima y es responsable “del aumento de la temperatura”. También asegura que “un meteorito caerá en el mar frente a los Estados Unidos, en el Atlántico, y América del Norte desaparecerá”.

En el video de más de una hora el sacerdote pregunta sobre la Santa Sede y el Papa Francisco. “¿El Vaticano? ¡Es mío, mío! Hace todo lo que quiero, ¡es un estúpido!”, afirma el demonio y estallan las risas de los sacerdotes y del mismo Mons. Clá.

“Me obedece en todo”, añade el demonio, quien aseguró que “el Papa morirá cayendo” y que “el doctor Plinio está incentivando la muerte” del Papa. En ese momento los sacerdotes exclaman también “¡fenomenal!”, mientras Mons. Clá sonríe.

Para concluir, se dice también que el demonio no tiene poder sobre los heraldos porque están consagrados a Correa de Oliveira.

¿Intervención del Vaticano?

En un artículo publicado en Vatican Insider, el vaticanista Andrea Tornielli afirmó que la Santa Sede “ha puesto en marcha” una investigación sobre esta asociación y que estaría siendo guiada por el Cardenal brasileño João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. “De ese dato no tenemos oficialmente ninguna comunicación”, señaló a ACI Prensa el P. César Diez.

Tornielli, quien advirtió que el video también demostraría que los Heraldos “llevan a cabo rituales exorcistas fabricados por ellos mismos”, indicó que “entre las razones de la investigación está esa que el sociólogo Massimo Introvigne define como ‘una especie de culto secreto y extravagante a una especie de trinidad compuesta por Plinio Correa de Oliveira, su madre Doña Lucilia y el mismo monseñor Clá Días’”.

“De este culto secreto, que según muchos está yendo mucho más allá del culto a la personalidad, habían escrito e informado algunos ex-miembros”, añadió el vaticanista.

Sin embargo, el P. César Diez dijo que los comentarios sobre un “culto secreto”, “es como querer crear una especie de ambiente medio raro”.

En los Heraldos del Evangelio “nunca se ha hecho nada fuera de los parámetros que manda la Iglesia y sí, se tiene devoción a don Plinio y a su madre doña Lucilia”, afirmó.

En un comunicado adicional enviado a ACI Prensa, los Heraldos del Evangelio rechazaron el artículo de Andrea Tornielli, lo calificaron de “camaleón” y preguntaron si su intención es “crear un cisma en la Iglesia”.

La asociación lo acusa de usar “denuncias antiguas” contra Plinio Correa, “sobre la veneración que muchos le tenían en vida, y la devoción privada a su madre, Dña. Lucilia”. “Ahora, Mons. João Scognamiglio Clá Dias (…) es el blanco de los mismos ataques” con acusaciones ya “contestadas y debidamente refutadas según los dictámenes de la más estricta doctrina católica”, afirmó.

Sobre el contenido del video, dijeron que “el objetivo de la reunión registrada fue simplemente el intercambio de impresiones sobre ciertos fenómenos preternaturales, en un ambiente familiar ameno y distendido”.

“A pesar de ello, unas manos criminales, todavía desconocidas, decidieron maliciosa e inconsecuentemente dar a conocer su contenido a un público que, en su gran mayoría, no tiene conocimientos teológicos suficientes para formarse un juicio adecuado sobre su contenido. No fue difícil, por tanto, crear confusión en sus mentes”.

“¿Por qué el Sr. Tornielli no buscó a los Heraldos para aclarar el asunto? (…), ¿Estará actuando el Sr. Andrea Tornielli solo? No lo sabemos”, pregunta el comunicado; en el que se agrega que “sin perjuicio de los propios derechos, están dispuestos siempre a acoger con benevolencia la retractación de los calumniadores y a perdonarlos sinceramente, pues no guardan ningún resentimiento”.

También te puede interesar: