Conocida actriz revela los 8 secretos más oscuros sobre la “iglesia de la Cienciología”

WASHINGTON D.C., 24 Ene. 17 / 07:05 pm (ACI).- La actriz italoestadounidense Leah Remini reveló algunos aspectos sorprendentes sobre la denominada iglesia de la Cienciología, a la que perteneció cerca de 30 años y que luego abandonó para exponer el presunto maltrato, abuso y represión perpetrados a sus miembros y exmiembros.

La Cienciología fue fundada por el escritor de ciencia ficción estadounidense Lafayette Ronald Hubbard en 1950, y es considerada en varios países -entre ellos Francia- como una organización de carácter sectario.

En el 2015, la cadena HBO lanzó el documental “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief”, que denunció varias de irregularidades.

La información de Leah Remini fue revelada a fines del 2016 en un cuestionario online en el que la actriz respondió a las preguntas de varios usuarios, al mismo tiempo que realizaba la campaña promocional de una nueva serie para el canal A&E: "Leah Remini: Cienciología y las secuelas”.

La actriz recientemente exigió que la iglesia de la Cienciología le pague 1.5 millones de dólares por supuestamente tratar de arruinar su reputación en Hollywood e impedir que la serie de A&E salga al aire.

A continuación 8 de los secretos más impactantes que Remini reveló acerca de la Cienciología en el cuestionario.

1. La iglesia considera a Tom Cruise su "Mesías"

"Los feligreses creen que Tom Cruise es el único que está cambiando el planeta porque eso es lo que la 'iglesia' les está diciendo", explicó la actriz.

2. Las celebridades reciben grandes niveles de trato preferencial

Remini dijo que los actores eran tratados de forma diferente: “muchas veces hubo miembros de Sea Org (orden religiosa de la Cienciología) trabajando para las celebridades en sus hogares”.

“Yo sé de una celebridad que tenía un miembro de esta orden que trabajaba en su casa y le pagaba el promedio de 25 dólares semanales. Las leyes laborales no aplican a ninguna iglesia, por ello eran obligados trabajar horas extras y también eran forzados a ser interrogados si cometían errores humanos alrededor de la celebridad”.

3. El llamado “Puente a la libertad total” es una farsa

El final de "El Puente", la metáfora de la Cienciología para cruzar de ser un humano normal a "la meseta más alta de la existencia”, es “decepcionante”, aseguró la actriz.

"Cuando llegue a la cima del Puente (OTP 8) se le dirá que Dios es una mentira (para el creador de Cienciología L. Ron Hubbard), y que hay más niveles por delante, que le costará cientos de miles de dólares. No hay fin para la Cienciología".

Remini dijo que pagó a la iglesia de la Cienciología "millones" de dólares mientras era miembro.

4. Se maneja el "lavado de cerebro" para que se evite reportar de la organización

“Esto se debe a que muy temprano en el proceso de lavado de cerebro la ‘tecnología’ de L. Ronald Hubbard te enseña que fuentes externas –es decir, las noticias, Internet, libros y revistas– son completas mentiras y se esfuerzan en destruir algo decente como la Cienciología”, dijo Remini.

“Los gobiernos no le dan a la Cienciología su valor debido a que no tienen interés en curar y ayudar a la gente. La Cienciología está en el negocio de hacer que la gente sea mejor. A los cienciólogos se les enseña que su apuesta más segura para obtener información verdadera es la gente decente... y esos son otros cienciólogos. Y si miran en Internet o si leen las revistas, recibirán un castigo”, añadió.

5. Los “cienciólogos” no creen en los problemas mentales

Remini explicó que la doctrina de esta iglesia considera que los campos de la psicología y la psiquiatría “son una farsa”.

“Niegan la enfermedad mental y las aflicciones, promueven que pueden curar sus problemas psicosomáticos con su ‘tecnología’. Esto les impide a las personas tomar medicamentos y que obtengan la ayuda médica que necesitan, y en algunos casos han causado suicidios. La Cienciología es mentalmente abusiva porque a todos se nos enseña que somos responsables de todo lo que nos pasa", detalló.

6. Cada reunión es grabada en video y es usada contra los miembros si deciden hablar

Según la actriz explicó que "cada" sala de terapia "está equipada con cámaras y dispositivos de escucha, según lo admitido por la ‘iglesia’. ¿Lo usan para el chantaje? No, lo usan para desacredite cuando hablas”.

7. Los niños no reciben descansos

“Los niños son vistos como viejos espíritus en pequeños cuerpos que han regresado a la Cienciología... los niños son tratados como adultos", manifestó Remini.

8. Está prohibido buscar justicia legal contra otro miembro, incluso en casos de abuso

“Cuando tenía 16 años y trabajaba para un cienciólogo de 30, este tuvo relaciones sexuales con un amigo nuestro de la misma edad que yo y la iglesia lo manejó internamente. Todos los abusos son tratados dentro de la ‘iglesia’, ya que es un acto enemigo el de enjuiciar a otro miembro", concluyó Remini.

