Conoce estos 17 consejos para vivir un buen tiempo de Adviento

Una de las mejores formas de experimentar la alegría de la Navidad es tener un buen tiempo de preparación para el nacimiento del Niño Jesús. La escritora Patti Armstrong detalla en su nuevo libro 17 tips para vivir bien el Adviento y tener el corazón listo para la llegada del Salvador.

En medio de una sociedad que trata de silenciar la religión, el Adviento representa un buen momento para hacer de Cristo el centro de los preparativos navideños. En su libro “Trucos benditos: Formas prácticas de vivir tu fe y llegar al cielo” (Holy Hacks: Everyday Ways to Live Your Faith and Get to Heaven), Armstrong detalla diferentes tips para vivir diariamente cerca de Dios y con la mirada puesta en la vida eterna.

En una nota de National Catholic Register, Armstrong detalla algunos de los consejos que aparecen en su libro para vivir bien el Adviento.

1. Céntrate en vivir la espera

Mientras se acerca la Navidad, debemos vivir correctamente nuestros momentos de espera, como el tráfico o las colas largas. La autora comenta que este tiempo puede ser aprovechado para hacer oración.

2. Se agradecido por lo que tienes

“Contempla los regalos que tienes como agua potable, calefacción y electricidad, y todo lo que te rodea desde las comodidades hasta la gente”, señala Armstrong.

3. Simplifica

Vive este tiempo con el “espíritu de la primera Navidad”, resalta la autora. “Si Jesús quisiera promover el consumismo, la Navidad se habría desarrollado en un centro comercial”.

4. Arma el nacimiento

“Ten un nacimiento”, comenta. “Si decoras fuera de casa, incluye un nacimiento al aire libre”.

5. No olvides la Corona de Adviento

“Ten una corona en casa, enciende las velas mientras rezas diariamente”, aconseja.

6. Las canciones ayudan

“Canta canciones de Adviento y villancicos para recordar la razón de este tiempo de espera”, comenta.

7. Mira películas

“Mira películas acerca de la historia real de la Navidad”, señala Armstrong. Prioriza aquellas que hablen sobre el nacimiento del Niño Jesús.

8. Envía mensajes a los que están solos

La autora propone como un tip enviar tarjetas de Navidad a las personas que están solas o lejos de su familia, como los soldados fuera del país o los prisioneros. “Diles que orarás por ellos durante todo el año nuevo”, agrega.

9. Construye un pesebre de buenas obras

“Haz que cada persona en la casa agregue un pedazo de paja en el pesebre cada vez que haga una buena acción”, señala Armstrong. Así, Jesús tendrá una cama suave para acostarse en la Navidad.

10. Cuelga una media para Jesús

“Llénala con notas e intenciones de oración por Él durante el Adviento”.

11. Se un amigo secreto

“Se el amigo secreto de algún padre soltero” o alguna persona que lo necesite.

12. Se generoso

“Encuentra formas de ser generoso con la familia en Navidad, cocinando, dando y haciendo”, detalla.

13. No olvides a los sacerdotes

“Recuerda regalarle algo al sacerdote de tu parroquia”.

14. Dona con conciencia

“Si vas a donar juguetes y ropa antes de Navidad, no envíes lo que no te sirve”, comenta Armstrong. “Regala cosas que aún te gustan”.

15. Regala la “Navidad en una caja”

Guarda un poco de dinero y aprovechando las ofertas luego de Navidad, compra un árbol, una corona y decoración navideña, “para regalar la ‘navidad en una caja’ a un refugiado u otra familia el próximo año”.

16. Ayuda a los pobres

“Cuanto más das, mejor te sientes” comenta la autora. Queda en un acuerdo con amigos o familiares, y reduce los gastos navideños para dar ese dinero a los que más lo necesitan. Puedes apoyar iniciativas locales de tu ciudad.

17. Pide a la Sagrada Familia

Armstrong detalla la siguiente oración para podernos encomendar a la Sagrada Familia:

“Querida Madre Santísima y San José, rueguen para que crezcamos en santidad este Adviento. Jesús, llévanos más cerca de ti mientras nos preparamos para celebrar el día de tu nacimiento”.

El libro está disponible solamente en inglés a través de Amazon.