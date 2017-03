Congreso de México podría aprobar “derecho al aborto” en todo el país

REDACCIÓN CENTRAL, 14 Mar. 17 / 12:15 pm (ACI).- La Cámara de Diputados de México podría aprobar una reforma legislativa que permitiría el aborto en casos de violación sin necesidad de denuncia, así como que niñas de 12 años accedan a esta práctica sin consentimiento de sus padres.

Según denunció la organización mexicana Pasos por la Vida A.C., la reforma, presentada por las diputadas federales Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), crearía un “derecho” al aborto a nivel nacional y elevaría a rango de ley la norma administrativa NOM-046 aprobada por la Secretaría de Salud en 2016.

La votación de esta reforma de los artículos 46, 49 y 50 a la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, se realizaría el 14 de marzo.

Pasos por la Vida A.C. denunció que con esta nueva normativa “el aborto es un derecho” y “basta con que la mujer diga que ha sido violada para que se le practique el aborto, sin que se requiera denuncia”.

Además, señaló, podrían abortar “las niñas desde los 12 años sin que sus padres se enteren”, mientras que “las instituciones públicas sanitarias están obligadas a contar con profesionales no objetores de conciencia”.

Las modificaciones incluyen además el término “interrupción voluntaria del embarazo (IVE)” para referirse al aborto.

Una campaña lanzada por Pasos por la Vida A.C. a través de la plataforma internacional CitizenGO, ha reunido en pocos días más de 16 mil firmas.

En un artículo publicado en el sitio web del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), el médico ginecólogo Juan Carlos Balcázar Rodríguez, miembro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, criticó que en esta reforma “no se toma en cuenta la opinión de miles de especialistas en Ginecología, que somos los que hacemos los procedimientos de legrados; solo nos ‘involucran’ de una manera autoritaria, volviéndonos ‘cómplices del violador’ al ayudarle a resolver su ‘problema’”.

Además, criticó, “se nos obliga a realizar un procedimiento delicado y a ciegas como lo es un legrado uterino, el cual puede tener serias complicaciones que pudieran derivar en la muerte de las pacientes”.

El médico mexicano advirtió además que “al hablar de violencia contra la mujer por una violación, ¿acaso no es más violencia desprender de su cuerpo a su propio hijo y asesinarlo? Que no les engañe el nuevo término ‘interrupción voluntaria del embarazo’, que no es otra cosa que un vil y certero asesinato contra un menor que se está gestando dentro del vientre de su madre”.

En declaraciones a ACI Prensa, Carlos Alberto Ramírez Ambriz, Presidente del movimiento mexicano Dilo Bien, explicó que “el objetivo principal de la iniciativa de reforma es que los estados garanticen la aplicación de la NOM-046 para darle acceso a mujeres y niñas, a partir de los 12 años, ‘derecho’ a abortar”.

“Nuevamente el PRI busca impulsar leyes que atentan contra la dignidad humana; primero atentaron contra la familia y hoy atacan el derecho a la vida”, señaló, recordando la fracasada propuesta del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, de legalizar el matrimonio y la adopción gay en todo el país.

Para Ramírez Ambriz, “el costo político” para el PRI por promover el aborto “debe ser lapidario”.

También te puede interesar: