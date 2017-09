Con este video el Papa Francisco agradece a colombianos por hacerle “mucho bien”

VATICANO, 16 Sep. 17 / 10:54 am (ACI).- Pocos días después de culminado su viaje apostólico a Colombia, y a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el Papa Francisco publicó un video y un mensaje de agradecimiento a los colombianos.

El 15 de septiembre, apenas cinco días después de partir de Cartagena de Indias, en Colombia, el Santo Padre publicó un video con algunas de las escenas más conmovedoras de su paso por el país.

El Papa visitó Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre, recorriendo las calles de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, alentando salir al encuentro del hermano, así como la búsqueda de la justicia, la paz y la reconciliación.

En su mensaje publicado en Instagram, el Santo Padre escribió: “Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien”.

También te puede interesar: