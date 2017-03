Con esta carta sacerdote insta a drag queen a pedir perdón por blasfemia

MADRID, 03 Mar. 17 / 07:05 pm (ACI).- “Las cosas santas hay que tratarlas santamente”, expresó en una carta abierta el sacerdote español Carlos Azcona al Drag Sethlas, para instarlo a pedir perdón por el acto blasfemo que cometió en el Carnaval de Canarias, donde se disfrazó de la Virgen María y parodió la crucifixión de Jesús.

El pasado 27 de febrero Sethlas –cuyo nombre original es Borja Casillas– fue elegido nuevo Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria (España), luego que interpretara su número titulado “¡Mi cielo yo no hago milagros. Que sea lo que Dios quiera!”.

Este acto ha sido rechazado por obispos y representantes de la sociedad civil, así como por más de 42.000 personas que a través de la plataforma Change.org, piden “que dimitan los responsables públicos de la gala” y advierten a los patrocinadores “que dejaremos de consumir sus productos si no se desmarcan” de este acto blasfemo.

En su carta, el P. Azcona manifestó que al ver el espectáculo del 27 de febrero “en nuestra ciudad natal, querido Sethlas, me llené de pena y pensé: algo hemos hecho mal los cristianos, para que ni los propios cristianos sepan reconocer las cosas que son realmente santas. Porque seguro que es incontable el número de bautizados que el lunes te llevó a la gloria de un triunfo pasajero y limitado”.

Un triunfo pasajero que es “nada, en comparación con la grave ofensa que hiciste –con intención o sin ella, no entro a valorarlo–, porque también con buena intención se puede ofender”, advirtió.

“Y no solo a las creencias de tantas personas (algunas de ellas, insisto, quizá un poco despistadas, te aplaudieron), sino a la bondad infinita de un Dios y su bendita Madre –para nosotros los grancanarios, la Virgen del Pino– que nos aman a sus hijos e hijas con locura, también a ti”, indicó a Casillas, quien dijo que es profesor de Educación Infantil y que, aunque se declaró gnóstico, actualmente estudia una adaptación para dar clases de religión.

El sacerdote dijo que “por lo que se ve, conoces bien la doctrina cristiana; al menos, lo suficiente para rezar el padrenuestro como nos lo enseñaron nuestros abuelos y para representar una procesión de Semana Santa” que pronto volverá a las calles, con imágenes “que nos recuerdan lo corto que es nuestro tiempo sobre la tierra y lo grande que es el amor que Dios nos tiene, que le llevó a dar la vida de su hijo por salvarnos”.

En Semana Santa, aseguró, triunfará “el amor de Dios, no la hipocresía y la chabacanería, como sucedió en la noche del lunes” en el Carnaval de Canarias.

El P. Azcona recordó que Jesús dijo que “cuando sea exaltado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí”. “Lo mismo pensé al verte ridiculizando a mi Dios: tu gesto me recordó que quien realmente triunfó al subirse a la cruz fue él. Y ese mismo Dios nos dice a tantos, desde tu blasfema cruz, que esto va en serio. Que o estamos con él o estamos contra él”, advirtió.

En ese sentido, el P. Azcona, que rechazó que “con mis impuestos” se financien estos actos, pidió perdón como sacerdote por sus pecados e instó a Casillas a hacer lo mismo.

“Ante la cruz, como tú mismo parodiaste, pido perdón. Como sacerdote y como creyente, por mis pecados, en primer lugar”, expresó.

“¡Te agradezco tanto que me hayas movido al arrepentimiento de mis faltas, de verdad! También por los pecados de una Iglesia que, quizá, no haya sabido transmitirte lo más sagrado del tesoro que ha recibido. Además, cómo no, por mi atrevimiento al escribirte estas letras. Y por pedirte, asimismo, que -en la medida de tus posibilidades- repares el daño que hiciste con tu sacrílega representación. Solo a ti te toca ser valiente, querido Sethlas, y salir a la palestra diciendo: ‘Señores, perdonen, me equivoqué’. Rezo por ti”, culmina la carta.

La carta completa puede leerse AQUÍ.

