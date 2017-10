Con esta carta sacerdote corrige a cura que permitió contar votos en una iglesia de España

MADRID, 07 Oct. 17 / 03:59 pm (ACI).- A través de una carta pública el sacerdote español Patxi Bronchalo, advirtió al P. Francesc Manresa, de Vila Rodona (Tarragona), del error pastoral que cometió al permitir que se use su parroquia para el conteo de votos del referéndum ilegal realizado el 1 de octubre en Cataluña.

A pesar de haber sido declarado ilegal por el gobierno y la justicia española, el pasado domingo la Generalitat de Cataluña insistió en realizar el referéndum para impulsar la independencia de esta región del resto de España.

Ese día, en que se registraron hechos de violencia entre grupos favorables a la independencia y efectivos enviados por el gobierno de Mariano Rajoy, el P. Manresa permitió que en su iglesia se contaran los votos emitidos en la Casa de la Cultura, a unos 20 metros de la parroquia, mientras se entonaba el Virolai, un canto catalán en honor a la Virgen de Monserrat, Patrona de Cataluña.

“Fue una celebración emotiva y festiva, la iglesia fue un lugar de acogida”, afirmó el sacerdote al diario La Vanguardia.

Sin embargo, en una carta publicada en su blog, el P. Bronchalo, de la Diócesis de Getafe, advirtió al sacerdote catalán que su acción no ha sido pastoral, sino un escándalo, “y al fomentar un acto político dentro su parroquia está haciendo daño a una buena parte de la sociedad en la que vive”.

“Como usted, también soy sacerdote”, expresó el P. Bronchalo, al señalar que como muchas personas “he visto el vídeo en el que aparece usted en su parroquia dirigiendo el canto a la asamblea mientras un grupo de personas contaban los votos del desgraciadamente famoso referéndum celebrado en Cataluña el pasado uno de octubre”.

Tras indicar que menos mal no se trataba de una Eucaristía, porque “hubiese sido mucho más grave”, el sacerdote de Getafe recordó que los presbíteros son “hombres de paz” y ante lo que está sucediendo “en nuestro país” en los últimos días “no puedo evitar pensar que los sacerdotes somos más necesarios que nunca. Mucho progreso pero seguimos igual: hay mucha falta de Dios”.

“Lo que usted hizo me escandaliza. Usted es un hombre de paz. Y al fomentar un acto político dentro su parroquia está haciendo daño a una buena parte de la sociedad en la que vive, está tomando partido y posicionamiento por una opción, poniendo la política y un modo de hacer política corrupto (¡pues no busca el bien común!) por encima de las personas”, expresó.

El P. Bronchalo advirtió que no es difícil ver que Cataluña está dividida y que al permitir el uso de la parroquia para fines políticos “está dando la espalda y quitando la voz a muchos a los que nadie defiende, está fomentando la división entre familias”.

“Y peor: está diciendo a todo el que vea el vídeo que hay un modo de hacer las cosas al margen de toda ley o de toda Constitución que nos rija. ¿Qué autoridad le quedará a usted entre quienes escuchen hablar en sus homilías de perdón, de unidad, de convivencia, de respeto y tolerancia?”, cuestionó.

El sacerdote le recordó al P. Manresa que “los templos no son lugar para acciones políticas. ¡Los templos no son nuestros! A nosotros se nos encarga su cuidado y el de sus feligreses”. “Las iglesias que se llenan de cosas que no son Dios terminarán vacías. Y sin vocaciones. La historia lo demuestra. Al tiempo”, advirtió.

También le recordó que “las ideologías buscan llenar el vacío del corazón del hombre que solo puede llenar Dios. Hay políticos que nos prometen todo: la salvación en esta tierra, la perfecta felicidad, el fin del sufrimiento. Les basta afirmar lo suyo y decir que la culpa de nuestros males son las ideas de los demás. ¿Y luego qué sucede? Las ideologías pasan, nos pisan, y mueren, y ninguna arregla nuestra sed de Amor”.

“Solo Dios basta. Solo Dios llena. Estoy convencido, aunque casi nadie lo diga, que detrás de todos nuestros problemas sociales en el fondo hay una gran falta de Dios. También en Cataluña, pues la falta de Dios no entiende de las fronteras que nos empeñemos en poner. Como sacerdotes, lo mejor que podemos hacer por las personas que nos rodean es dar a Dios. Nada más. Y nada menos”, señaló.

Por eso, el llamó al P. Manresa a reflexionar: “¿qué cree que harían los catalanes más radicales con ese templo y ese altar delante del cual usted ha permitido que se cuenten las papeletas del referéndum que ellos han impulsado?”.

“Rezo por usted. Rezo por Cataluña. Rezo por España”, culminó su carta el P. Bronchalo.

