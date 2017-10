Con el aborto Bolivia firma su derrota, alerta Obispo

LA PAZ, 03 Oct. 17 / 01:45 pm (ACI).- Tras la decisión de los diputados de Bolivia de ampliar las causales de despenalización del aborto, el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini, advirtió que el país “ha firmado su declaración de derrota en la construcción de una sociedad nueva, digna y solidaria”.

El 29 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó despenalizar el aborto, antes de las 8 semanas de gestación, en caso de embarazo de estudiantes y mujeres con hijos, discapacitados o adultos mayores a su cargo.

También aprobó que no haya infracción en casos de niñas y adolescentes en cualquier etapa del embarazo.

Además de causales de violación y riesgo de vida de la madre, el aborto tampoco sería punible si sea realiza para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada; si hay malformaciones fetales; o si es consecuencia de una reproducción asistida no consentida.

En su homilía del 1 de octubre, Mons. Scarpellini, lamentó la presencia de “grupos de poderes económicos que imponen en nuestro país leyes totalmente contrarias a la sacralidad de la vida”.

Según el Prelado, con la aprobación del artículo 153 del proyecto de ley del Código del Sistema Penal, impulsado por el Gobierno de Evo Morales, “hemos dicho que no somos capaces de ayudar a una estudiante que se encuentra embarazada y quiere seguir estudiando”.

“Hemos dicho con este voto que no somos capaces de acoger a un niño que tendrá una discapacidad. Hemos dicho que que no tenemos otra alternativa para ayudar a la mujer violada que no sea solamente el aborto”, expresó.

En definitiva, lamentó Mons. Scarpellini, “nuestra sociedad se ha declarado incapaz de vivir los valores de la vida, la igualdad de dignidad de todas las personas, los valores de la solidaridad, los valores propios de nuestros padres y antepasados, los valores propios del Evangelio de Jesús”.

El Obispo de El Alto recordó el mensaje del Papa Francisco a los bolivianos de no tener miedo y de mantener y confirmar la fe.

En respuesta a ese llamado, animó Mons. Scarpellini, “como discípulos misioneros debemos rechazar lo que va en contra de la vida. Debemos anunciar la esperanza y el valor de la vida capaz de vencer la cultura de la muerte”.

