¿Cómo evangelizar a personas homosexuales? Pastoral católica da el ejemplo

PHOENIX, 15 Ene. 17 / 10:15 am (ACI).- En un país como Estados Unidos, donde el mal llamado “matrimonio” gay ha conseguido una aceptación generalizada en los últimos años, tanto cultural como legalmente, puede ser difícil para los sacerdotes y otros agentes pastorales mantenerse firmes a las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema, sin sentirse como un fanático o un intolerante.

Es difícil, pero ciertamente no imposible, aseguraron expertos en la conferencia Truth and Love (Verdad y Amor), esta semana en Phoenix, estado de Arizona (Estados Unidos).

La conferencia fue organizada por la Diócesis de Phoenix y Courage International, la pastoral de la Iglesia para personas que experimentan atracción por el mismo sexo. Sacerdotes y otros agentes pastorales de diversas partes del país llegaron para dialogar y aprender recursos sobre cómo enseñar mejor la verdad de la Iglesia con amor.

“La idea de estas conferencias es proveer recursos, perspectiva y vocabulario para personas en la pastoral. Estos son especialmente para sacerdotes, trabajadores de parroquias diocesanas o aquellos en campos como la psicología o trabajo social, personas que van a estar en la primera línea del hospital de campaña”, dijo el P. Philip Bochanski, haciendo una analogía del Papa Francisco, quien dijo que la Iglesia es un tipo de hospital de campaña.

“Estas son personas que van a dar primeros auxilios pastorales y triaje espiritual, ellos están en ese primer punto de contacto para las personas”, dijo el P. Bochanski a ACI Prensa.

El P. Bochanski ha trabajado con Courage por varios años, y recientemente fue nombrado director ejecutivo de la pastoral, luego de que el anterior director, P. Paul Check, fuera designado como rector del Seminario St. John Fisher en la diócesis de Bridgeport.

Esta es la segunda vez que la pastoral ha organizado una conferencia específicamente para sacerdotes y agentes pastorales, dijo el P. Bochanski. En su mayoría, estas personas tienen buenas intenciones, pero no están seguros de cómo compartir con amor las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad.

“Creo que el problema es que la cultura dice que sobre este tema no puedes hacer ambas cosas, que de alguna forma ser fiel a la enseñanza de la Iglesia te hace un fanático o un intolerante, o una persona irracional”, dijo.

“Pero la cultura promueve una compasión extraviada, donde los agentes pastorales pueden tener miedo de decir algo equivocado, y así ellos no dicen nada, o hablan ambiguamente o de forma incompleta”, señaló.

“Así que estamos tratando de superar esa preocupación y temor de su parte, y darles perspectiva y herramientas para ayudarlos a ser fieles y más compasivos con las personas a las que están sirviendo”.

El nombre de la conferencia Truth and Love surge de la Biblia, cuando San Pablo le dice a los Efesios que vivan “la verdad con amor”. El evento incluyó presentaciones sobre varios temas, incluyendo enseñar la verdad, qué tipo de vocabulario usar y testimonios de personas que experimentan atracción por el mismo sexo y han encontrado libertad y felicidad en la Iglesia.

Mientras que las conferencias para sacerdotes y agentes pastorales son relativamente recientes, los miembros de Courage se han estado reuniendo en eventos anuales por cerca de 30 años.

El apostolado de Courage fue fundado en Nueva York (Estados Unidos), en 1980, cuando un pequeño grupo de católicos con atracción al mismo sexo que querían vivir vidas castas, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, se reunieron con el P. John F. Harvey, que se convirtió en su primer director.

Las cinco metas del grupo son castidad, oración, compañerismo, apoyo y servicio.

El grupo también tiene una pastoral extendida para padres y esposas, llamada EnCourage.

Las diócesis pueden trabajar con Courage para implementar capítulos locales de ambas pastorales.

El P. Bochanski dijo que el apostolado ha visto un crecimiento significativo en el interés por capítulos locales, particularmente desde que la Corte Suprema legalizó el matrimonio gay en todo el país, en 2015. Desde entonces, alrededor de 20 nuevas diócesis han expresado interés en comenzar nuevos capítulos locales de Courage.

“Desde una perspectiva secular, cínica, sería fácil decir que el tema legal está decidido, el tema cultural está cerrado, Courage y la Iglesia se pueden ir”, dijo el sacerdote.

“Pero desde la perspectiva de la Iglesia, nos estamos dando cuenta de que se está volviendo imposible no hablar sobre esto, y pienso que los obispos se están dando cuenta que la Iglesia no puede ser solo una Iglesia que dice ‘no’. Y si a veces tenemos que decir no a un comportamiento –nunca a las personas– es para ayudarlos a decir un ‘sí’ más grande”, aseguró.

“Si decismos ‘creemos que este no es el camino’, es porque hay un camino que va hacia la felicidad. Y creo que los obispos nos han buscado porque se están dando cuenta que, en la situación cultural en la que vivimos, necesitan tener una respuesta coherente a estas preguntas, y ven en Courage y en nuestra aproximación al cuidado pastoral la mejor forma que pueden brindar eso”.

El apostolado de Courage está actualmente presente en cinco continentes y 15 países. La conferencia Truth and Love incluyó ponentes de México y asistentes de otros países, incluyendo Canadá, Dinamarca e India.

El P. Bochanski dijo que esta diversidad muestra la necesidad universal del apostolado y el mensaje de Courage y de la Iglesia.

“Creo que demuestra la necesidad en la Iglesia universal por un entendimiento no solo de los ‘temas’ sino de las personas reales y los deseos del corazón humano, y cómo es que Dios quiere que nosotros demos la bienvenida y acompañemos a las personas escuchando sus deseos y ayudándolos a ver cómo esos deseos pueden ser satisfechos en Cristo”.

Puede encontrar más información sobre el apostolado de Courage (en inglés) en: https://couragerc.org/

Traducido y adaptado por David Ramos. Publicado originalmente en CNA.

