Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro, pide el Papa Francisco en Cartagena

CARTAGENA, 10 Sep. 17 / 06:10 pm (ACI).- En su último día de visita apostólica a Colombia, el Papa Francisco celebró una multitudinaria Misa en Cartagena, donde llamó a hacer vida el lema de su visita, de dar el primer paso, e ir al encuentro del hermano “llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia”.

La Eucaristía reunió, según fuentes oficiales, a medio millón de personas en el área portuaria de Contecar, en el marco de la jornada “Dignidad de la persona y derechos humanos” y estuvieron presentes las reliquias de San Pedro Claver y de Santa María Bernarda Bütler.

En su homilía, el Santo Padre señaló que “no hay nadie lo suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro perdón”, y agregó que “el que toma la iniciativa siempre es el más valiente”.

“No es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la vida y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos que, con valentía y de forma incansable, han trabajado y hasta han perdido la vida en la defensa y protección de los derechos de la persona humana y su dignidad”, explicó.

El Papa explicó que el lema de su visita a Colombia, “Demos el primer paso”, significa “sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor”.

“Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar”, indicó.

Inicia el Sagrado Sacramento de la Comunión en la Santa Misa celebrada por el Papa Francisco pic.twitter.com/o6DumNcqAL — El Papa en Colombia (@elpapacol) 10 de septiembre de 2017

“Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias”, expresó.

Al final de la Celebración, el Arzobispo de Cartagena, Mons. Jorge Enrique Jiménez Carvajal, agradeció emocionado al Santo Padre por “pasar con nosotros un domingo, por quedarse con nosotros al caer la tarde”.

“Ore por nosotros. Gracias por darnos esperanza y buen retorno a la Iglesia de Roma, y que la Virgen María, Nuestra Madre, lo acompañe siempre”, expresó Mons. Jiménez.

Con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal despide al Papa Francisco y le entrega un obsequio pic.twitter.com/fYH0r2FKvG — El Papa en Colombia (@elpapacol) 10 de septiembre de 2017

En sus palabras de despedida, el Papa Francisco agradeció “el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visita”.

“Son muchos los que han colaborado dando su tiempo y su disponibilidad. Han sido días intensos y hermosos en los que he podido encontrar a tantas personas, y conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien”, expresó.

Y exclamó: “No nos quedemos en «dar el primer paso», sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados”.

“Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz, para siempre”, concluyó el Papa Francisco.

