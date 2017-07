Colombia: Empresas ligadas a caso Odebrecht no participarán en logística de viaje del Papa

BOGOTÁ, 30 Jul. 17 / 09:45 am (ACI).- El gobierno de Colombia aseguró recientemente que las empresas de publicidad y eventos implicadas en el escándalo de corrupción de Odebrecht no participarán en la logística del viaje del Papa Francisco, que visitará el país del 6 al 10 de septiembre de este año.

El 27 de julio, en el marco de la firma del “Manifiesto por la Transparencia”, que busca evitar el mal uso del presupuesto para la visita del Papa a Colombia, el Vicepresidente del país, Óscar Naranjo, aseguró que “desde luego” que las empresas implicadas en el caso de corrupción, que ha afectado a Colombia y al menos a otros 11 países donde la constructora Odebrecht realizaba actividades, no participarán en la organización del evento.

“Desde luego, no sería de otra forma y no explicaría justamente esta convocatoria que el Gobierno y la Vicepresidencia en concreto tengan aquí al señor Fiscal General de la Nación y al señor Procurador, porque queremos dar esa certeza de transparencia total, de integridad total y eficacia total en la ejecución de ese presupuesto”, dijo Naranjo ante las preguntas de la prensa.

El Manifiesto por la Transparencia fue firmado por el Vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el Procurador General de la República, Fernando Carrillo; y la Contraloría General de la República.

Se estima que Odebrecht dispuso de más de 3 mil millones de dólares para corromper funcionarios y así asegurarse contratos de construcción al menos en 12 países.

En el escándalo se han visto acusados políticos de América Latina como el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, los ex presidentes de Perú Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y los ex ministros colombianos Óscar Iván Zuluaga Escobar y Gabriel García Morales.

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también se vio envuelto en la controversia, luego de que se revelara a mediados de marzo de este año, que su equipo de campaña recibió en 2010 aportes de Odebrecht.

Santos, en un video publicado en su cuenta de Twitter el 14 de marzo, pidió que el caso se aclare “a la mayor brevedad” y dijo que “lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”.

Durante la conferencia de prensa del 27 de julio, el Vicepresidente de Colombia señaló que el gobierno ha dispuesto de un presupuesto de 28 mil millones de pesos (Alrededor de 9,3 millones de dólares) para los eventos de la visita del Papa al país.

De ese total, 6 mil millones de pesos serán destinados para los eventos en Bogotá, otros 6 mil para Medellín, 5 mil para Villavicencio y 5 mil para Cartagena.

El restante será destinado a la “transmisión de televisión y eventos que tienen que ver con responsabilidades específicas del gobierno de Colombia”, dijo Naranjo.

El Vicepresidente de Colombia destacó que el dinero servirá para el esfuerzo de disponer a “miles de funcionarios, no solamente del a fuerza pública, policías, militares, sino también médicos, servicios de salud, asistencialistas que tendrán que llegar a cada sitio”.

Además, dijo, “calculen ustedes los costos imputables a la producción de cada una de esas eucaristías, donde hay necesidad de ensamblar las plataformas, vestir esas plataformas con toda la tecnología, luz, sonido, etc.”.

“Un asunto central es la transmisión de televisión. Colombia emitirá una señal de televisión que realmente podrá llegar según se nos ha dicho a 160 o 220 millones de televidentes en el mundo”, aseguró.

Los pases para los eventos del Papa son gratuitos

El Vicepresidente de Colombia subrayó que “las boletas, los tiquetes, los pases, que a través de las parroquias el Episcopado está entregando a sus feligreses, primero no tienen costo alguno y segundo no son requisito necesario para el ingreso a las eucaristías programadas en cada una de las ciudades”.

“El sentido de esa boleta es que la Iglesia quiere un pre-registro de sus feligreses en las parroquias para tener unos estimados de asistencia a estos actos masivos, a estos eventos multitudinarios”, dijo.

La boleta también lleva impresa la información y orientación para llegar al evento y ubicarse, explicó.

