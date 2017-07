Colocan granadas en frontis de importante colegio jesuita en Perú

LIMA, 14 Jul. 17 / 12:20 pm (ACI).- Este viernes 14 de julio en horas de la mañana, dos granadas fueron colocadas y posteriormente detonadas por la policía en las afueras del Colegio de la Inmaculada, una institución educativa perteneciente a la orden jesuita ubicada en Lima, Perú.

Como indicó a la cadena RPP Armando Velasco, el administrador del colegio, cerca de las 6:00 a.m. el personal de seguridad de la institución se percató que los elementos explosivos se encontraban a pocos metros de la puerta 2 y luego se alertó a las autoridades.

Inmediatamente, un equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la policía detonó las dos granadas.

De acuerdo a un comunicado oficial emitido por la institución este 14 de julio “se ha verificado que dentro de las instalaciones del colegio no se ha puesto ningún elemento que pueda poner en riesgo la vida de los estudiantes” y se “están haciendo las investigaciones y denuncia correspondiente”.

Luego, se indicó que el colegio La Inmaculada reforzará las medidas de seguridad.

Esta amenaza ocurrió a seis meses de la visita del Papa Francisco a Perú y un día después de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara 18 meses de prisión preventiva contra el Expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Según una madre de familia, que estaba en las afueras del colegio, las hijas de este juez estudian en el centro de educativo. Sin embargo, el administrador del colegio desmintió tal información.

"Nosotros verificamos y no es así. Ellas no estudian aquí. Lo descartamos. Hasta el momento no hemos tenido ningún antecedente o ningún indicio de nada, nos ha sorprendido esta situación”, indicó Velasco.

