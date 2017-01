Coerción, miedo y abandono influyen en la decisión del aborto, concluye estudio en Chile

SANTIAGO, 06 Ene. 17 / 08:28 pm (ACI).- Coerción de la pareja o los padres, abuso sexual, miedo y abandono son algunos de los factores que empujan hacia el aborto a una mujer y que la Fundación Chile Unido, en sus 17 años de experiencia ha intentado revertir, logrando que un 85% de los casos que atienden se decidan por la vida y 4.850 niños vieran la luz.

¿Tienes miedo de contarles a tus padres de tu embarazo? ¿Estás asustada? ¿Piensas en abortar? ¿Necesitas que te escuchen? Son algunas de las interrogantes por las que atravesaron 3.134 casos que llegaron a la Fundación Chile Unido, institución que trabaja por la integración armónica de la familia y el trabajo, y que fueron investigadas por el epidemiólogo y director del Centro de Medicina Embrionaria Experimental y Salud Materna (Melisa Institute), Elard Koch.

La investigación titulada “Epidemiología del aborto y su prevención en Chile” de 2014 concluyó que “la intención de abortar en más del 92% de mujeres con embarazos no planificados se debe a factores sociales y culturales”.

Un 44,4% sufre coerción para abortar por parte de los padres o de la pareja, un 22,8% por factores asociados a expectativas de futuro de la embarazada, incluyendo el continuar estudios, el proyecto de vida, la situación socioeconómica y el temor a ser madre y un 20,4% por miedo a la reacción de la pareja o de los padres.

De lo anterior, se determinó que “el hijo o hija en gestación no es el problema, sino que son el contexto y las circunstancias de adversidad que en ese momento debe enfrentar, lo que realmente agobia a las mujeres que piensan en el aborto”, por lo tanto, “la mujer no decide de manera libre abortar”.

El Plan de Acompañamiento Integral de la Fundación Chile Unido, permite en la mayoría de los casos “revertir la situación de vulnerabilidad” a través de soluciones concretas a las distintas problemáticas que la madre vive durante la gestación de su hijo y hasta que el niño cumpla el primer año de vida.

“Cuando me embarace viví el momento más difícil de mi vida, sentía que había decepcionado a mi familia, soy la primera universitaria entre ellos y mi pareja no me apoyó. Coticé misotrol. También llamé a Fundación Chile Unido, donde me dieron el apoyo que nadie más me dio. Sigo estudiando, he sacado adelante a mi hija. Sigo siendo el orgullo de mi familia. Y hoy, mi mayor orgullo es mi hija Josefina”, dijo Francisca Ortiz, madre acompañada en 2012.

De los casos de Chile Unido, se encuentran aquellas mujeres que han sido violadas o abusadas sexualmente. De 124 casos que recibieron acompañamiento entre 1999 y 2015, un 94% desistió de abortar. Y de ese total un 72% se quedó con sus hijos y un 18% lo entregó en adopción.

Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de la Fundación Chile Unido, explicó al diario El Mercurio que “se necesitan políticas públicas serias, permanente y focalizadas que aborden la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres con embarazos no planificados”.

Hasta el momento el proyecto de ley de aborto en las causales por riesgo de vida de la madre, “inviabilidad” fetal y violación contempla en términos generales un “acompañamiento biopsicosocial” en el proceso de discernimiento, durante y posterior al aborto.

El documento sigue en discusión en la Comisión de Constitución del Senado para ser votado el próximo 10 o 16 de enero.

Al respecto, Hoffmann explicó que “al propiciar el camino hacia el aborto, solo empeorará la vulnerabilidad de la mujer y su salud física y psicológica. Se traducirá en que el Estado facilitará y financiará el aborto”.

“A la vez, implicará un cambio radical para nuestra sociedad, que siempre ha buscado prevenir a través de programas solidarios. El ‘avance social’ que se ha invocado -advirtió- significará que avancemos para que la mujer tome la decisión del aborto”.

