Circula bulo atribuido a la Madre Teresa de Calcuta

REDACCIÓN CENTRAL, 15 Nov. 17 / 05:10 pm (ACI).- Un bulo que circula en redes sociales, correos electrónicos y servicios de mensajería, le atribuye a Santa Teresa de Calcuta un mensaje sobre que el amor llega a quien espera, aunque “haya sido traicionado”.

El mensaje, cuya autoría diversas webs gnósticas e incluso católicas atribuyen a la fundadora de las Hermanas de la Caridad, asegura que “el amor llega a aquel que espera, aunque lo hayan decepcionado, a aquel que aún cree, aunque antes haya sido traicionado, aquel que todavía necesite amar, aunque haya sido lastimado y aquel que tiene el coraje y la fe para construir la confianza de nuevo”.

Al final del mensaje se lee: “Espero que tengas suficiente felicidad para hacerte dulce, suficientes pruebas para hacerte fuerte, suficiente dolor para mantenerte humano, suficiente esperanza para ser feliz, las personas más felices no siempre tienen lo mejor de todo”.

Sin embargo, este mensaje no tiene relación alguna con Santa Teresa de Calcuta.

En el libro “From This Moment On” de 2012, la cantante canadiense Shania Twain recuerda que recibió la frase por correo electrónico, como de “un autor anónimo”.

El deportista y motivador Peter Nielsen, en su libro “Principles of Hope”, de 2013, usa parte del mensaje que circula en redes sociales sin hacer una cita específica.

En el libro “A Woman's Path to Emotional Freedom: God's Promise of Hope and Healing” de 2010, Julie Clinton atribuye las primeras líneas del mensaje que se ha vuelto viral a un “anónimo”.

Diversos libros de autoayuda y motivación coinciden en referirse a la frase como de autor desconocido, mientras que ningún texto confiable remite a Santa Teresa de Calcuta.

