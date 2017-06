Cientos de jóvenes participan en congreso internacional sobre verdadero amor y castidad

LIMA, 12 Jun. 17 / 09:37 pm (ACI).- Los días 10 y 11 de junio cientos de jóvenes participaron del II Congreso Internacional “Hacia el amor verdadero” en Lima (Perú), en el que pudieron escuchar ocho conferencias dictadas por especialistas de Perú, Colombia, Argentina, México y Estados Unidos.

En el evento organizado por La Opción V, apostolado dedicado a promover la castidad entre los jóvenes, contó con la participación de Patricia Sandoval, Agustín Laje, Amada Rosa Pérez, Andrés D' Angelo, Marcela Palos, Dr. Paul Ramos y el Dr. Ricarte Cortés.

También estuvo entre los expositores la directora de La Opción V, Giuliana Caccia, que dictó la primera conferencia “Consideraciones para hablar de sexualidad hoy”, donde dio un primer acercamiento a los principales problemas que no permiten llegar al amor verdadero como las relaciones sexuales antes del matrimonio, las drogas, los anticonceptivos, el aborto, entre otros.

Una de las charlas más estremecedoras fue el de la estadounidense y conocida activista provida, Patricia Sandoval, quien narró su testimonio del drama que vivió tras abortar tres veces, trabajar para la multinacional del aborto Planned Parenthood y padecer el síndrome post aborto.

“Yo no quiero que ningún joven sufra lo que yo sufrí. Yo he entregado mi vida a ellos. Antes decía que vale la pena contar este testimonio si tan solo se salvara una vida. Pero hoy, lo digo de todo corazón, si aquí hay un solo joven que quiere acercarse a Dios y que quiera comulgar, vale la pena todo lo que tengo que pasar”, detalló a la audiencia.

Sobre la virtud de la castidad, dijo que aunque “somos débiles” y el “demonio sabe nuestras debilidades”, a través de “la Eucaristía y los sacramentos”, Dios la ha mantenido en la pureza.

“Quiero que sepan que van a caer, todos vamos a caer, pero no se sientan mal. Dios no se enfoca en el pecado, sino en nuestra lucha. Él quiere ver que tú te paras y sigues luchando. Levántate. Sacúdete las sandalias y vuelve a empezar. Vale la pena para lucha por el amor verdadero”, indicó.

A su turno, el conocido politólogo argentino Agustín Laje, coautor del bestseller de Amazon “El Libro Negro de la Nueva Izquierda” que desenmascaró la ideología de género, se encargó del tema “La guerra de los sexos: ¿Mito o realidad?”.

“Las mujeres están mucho mejor que los hombres en muchas cuestiones, así como los hombres estaremos muchísimo mejor en otras. Pero no es juego de víctimas y victimarios. ¿Saben que la mujer hoy vive en promedio cinco años más que los hombres, y seguimos hablando del patriarcado? ¿Sabía que entre el 75 y 80% de los sin techo son hombres?”, expresó.

Luego de dar más ejemplos, el escritor se preguntó “¿en qué sistema opresor son solo los hombres lo que se quedan sin techo?” y explicó que dicho sistema “no existe”, no obstante, “es un mito que ha adquirido el estatuto de realidad subjetiva” en el marco de lo que hoy se conoce como ideología de género.

La conferencista mexicana especializada en temas de afectividad y sexualidad, Marcela Palos, dedicó su charla a la promoción y desarrollo de las virtudes humanas, a fin de ser generadores de cambio en una sociedad atacada constantemente por el maligno y el pecado.

“Los actos humanos se dividen en dos. O amamos a las personas o las usamos. No hay punto intermedio. Lo opuesto a amar no es odiar, sino usar. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde llevar amor donde no lo hay”, clarificó la conferencista.

También, estuvo presente la exmodelo de pasarela colombiana y actriz, Amada Rosa Pérez, que compartió su testimonio de conversión. Amada narró cómo la castidad la llevó hacia el amor verdadero y formar una familia, después de haber sufrido varios abortos y llevar una vida donde la fama la había dejado más vacía.

El autor católico argentino, Andrés D’Angelo, se encargó del tema “El valor de la verdadera masculinidad” donde aprovechó para explicar el rol masculino en la etapa de enamoramiento, noviazgo y matrimonio, y colocó a Cristo y San José como los verdaderos ejemplos a seguir.

Por otra parte, no pudo faltar el punto de vista científico, que estuvo a cargo del ginecólogo especialista en bioética, Dr. Paul Ramos; y del médico cirujano y terapeuta familiar, Dr. Ricarte Cortez.

El primero informó sobre la dependencia real entre el sexo y el cerebro, específicamente, de cómo la vasopresina y oxitocina son las principales hormonas que generan los vínculos de las relaciones de pareja; mientras que la dopamina, es el neurotransmisor que funciona como generador del placer y felicidad, que, cuando es generado en exceso a través de constantes estímulos, resulta perjudicial.

Finalmente, el Dr. Cortez explicó cuándo se puede considerar a una relación como “tóxica”, a través de su experiencia profesional atendiendo a cientos de parejas.

La Opción V fue fundada en el 2012 por el P. Jürgen Daum y es muy popular entre los jóvenes pues los invita, como explica su sitio web, a formarse en “la recta comprensión de la virtud de la castidad para hallar el amor auténtico, base para futuros matrimonios sólidos y consistentes”.

