Centenario de apariciones no estaría completo sin canonización de pastorcitos, dice Obispo

LISBOA, 26 Mar. 17 / 03:52 pm (ACI).- El Obispo de Leiria-Fátima, Mons. António Marto, expresó que el Centenario de las Apariciones de la Virgen en Portugal no estaría completo sin el anuncio de la canonización de los beatos Francisco y Jacinta Marta, dos de los tres videntes de Fátima.

“Consideraría que el centenario no estaría completo sin la canonización. Tenía esa esperanza. Estamos a tiempo de que sea 13 de mayo, pero todo depende y es de exclusiva competencia del Papa”, expresó el Prelado en una conferencia de prensa realizada en la sede del episcopal de la diócesis.

Mons. Marto también habló sobre la noticia de que el Papa Francisco aprobó este 23 de marzo el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de ambos hermanos, que junto con Sor Lucía fueron testigos de las apariciones de la Virgen María en Cova de Iría en el año 1917.

El Obispo de Leiria-Fátima dijo que acogió con “enorme satisfacción la noticia de la aprobación del milagro”.

Reconoció que el anuncio no fue una sorpresa porque “tenía una esperanza confiable”. Sin embargo, afirmó que “debo confesar que me sorprendí por la fecha, no esperaba que fuera tan pronto”.

“Después de esto falta una etapa, la decisiva, que corresponde al Santo Padre: escoger la fecha y local de la canonización”.

Por ello, indicó que se debe esperar al consistorio que será el 20 de abril para conocer esa información.

En la conferencia de prensa también estuvo presente la postuladora de la causa de canonización de Francisco y Jacinta Marto, la hermano Ángela Coelho. La religiosa también es la vice postuladora de la causa de beatificación de Sor Lucía.

Coelho destacó que “los pastorcitos, fallecidos con 10 años serán los santos más jóvenes en la historia de la Iglesia, con la particularidad de que no se trata de niños mártires”.

El milagro en reserva

La postuladora indicó respecto al milagro atribuido a la intercesión de los beatos que se trata de la curación de un niño de Brasil. Esta comenzó a ser estudiada en el año 2013, pero “no está permitido revelar más detalles sobre el caso” debido a que se trata de un niño y de la necesidad de proteger su identidad.

La hermana Ángela también habló sobre la rapidez con la que se desarrolló el proceso de aprobación teológica tras la validación médica del milagro. “La argumentación teológica estaba preparada previamente y toda la documentación inmediatamente para Roma”, señaló.

Aclaró que todavía no se espera un anuncio relativo al proceso de beatificación de Sor Lucía. “Es una causa distinta”, explicó.

Traducido y adaptado por María Ximena Rondón. Publicado originalmente en ACI Digital.

También te puede interesar: