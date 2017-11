Cartel de Navidad desata polémica en las redes por imagen “inapropiada”

MADRID, 28 Nov. 17 / 01:25 pm (ACI).- La Asociación de Belenistas de Sevilla (España) desató la polémica en las redes sociales luego de publicar su cartel oficial de Navidad representando al Arcángel San Gabriel en una pose calificada de inapropiada por los internautas, pues incluso algunos lo consideran más una imagen para una marcha del orgullo gay y no para representar el nacimiento de Jesús.

La pintura fue realizada por Manuel Peña y en esta se ve al Arcángel San Gabriel sujetando una azucena que brota de la Giralda, el monumento sevillano.

ADVERTENCIA: LA IMAGEN PUEDE HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.

Según el autor la obra simboliza el anuncio del comienzo de la Navidad por parte del Arcángel a la ciudad de Sevilla, mediante una azucena que se transforma en Giralda y que es ofrecida a los sevillanos.

Sin embargo, esta explicación no ha bastado para los sevillanos, que consideraron el cartel poco apropiado para la Navidad, por la pose del “arcángel” y el modo como sujeta la azucena; por lo que manifestaron su disconformidad a través de las redes sociales.

El cartel es un insulto para Sevilla y los sevillanos no deberíamos permitirlo.

Es un insulto a la Navidad. No representa ninguno de sus valores

Lo último que se me ocurriría pensar es que representa al arcángel San Gabriel mirando a la Virgen María. El cartel no transmite nada de eso. Técnica aparte: la interpretación me resulta de mal gusto. Que se pase por la Anunciación y vea el retablo de Roelas.